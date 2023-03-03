Макьюэн перешел в «Лос-Анджелес». «Филадельфия» получила Брендана Лемье и выбор в 5-м раунде драфта
«Лос-Анджелес» и «Филадельфия» договорились об обмене.
26-летний нападающий Зак Макьюэн пополнил состав «Кингс».
Форвард отметился 9 (4+5) баллами при полезности «минус 9» в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его контракт с кэпхитом 925 тысяч долларов рассчитан до конца текущего сезона.
«Флайерс» взамен получили 26-летнего нападающего Брендана Лемье и выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2024.
Лемье набрал 3 (0+3) балла при полезности «минус 6» в 27 играх регулярного чемпионата. Его договор с кэпхитом 1,35 миллиона долларов действует до конца нынешнего сезона.
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