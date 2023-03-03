Давыдов о «Динамо» и 3:1 в Нижнем: «Не уступили «Торпедо» в скорости, а это их главный козырь. Коновалов вытянул игру»
Виталий Давыдов оценил победу московского «Динамо» над «Торпедо» (3:1).
Команды провели первый матч в стартовом раунде Кубка Гагарина.
– Первую игру любой серии ни в коем случае не нужно недооценивать. В плей-офф тот, кто открывает счет в серии, владеет инициативой и играет с правом на ошибку. Считаю, что «Динамо» одержало в Нижнем Новгороде очень важную победу.
– За счет чего?
– Не уступили «Торпедо» в скорости, а это главный козырь молодого соперника. Вытянул игру наш вратарь Коновалов, для меня он одно из главных открытий этого сезона. Очень строго отработала оборона.
– Кого отметите у «Торпедо»?
– Опасен молодой Коваленко. Он доставил нам много неприятностей во всех очных матчах чемпионата, теперь забил единственный гол. Причем в стиле своего отца – продавил трех наших хоккеистов на пятачке, сыграл по-спортивному нагло, мастерски. У нас растет интересный форвард под сборную.
– Болельщики «Торпедо» разочарованы и жалуются на антихоккей «Динамо»...
– Мне смешно слышать разговоры об антихоккее. Да, «Динамо» сыграло по счету, от обороны, но таковы традиции нашего клуба. Думаю, по ходу серии наша команда начнет действовать более активно, особенно в домашних матчах, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
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