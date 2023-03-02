Воробьев о 2:4 от «Автомобилиста»: «Необязательный гол в раздевалку, сломали удаления во 2-м периоде. Первая игра – познакомились»

Теги Металлург Мг Автомобилист Илья Воробьев Василий Кошечкин КХЛ Эдди Паскуале Хоккей

Илья Воробьев объяснил причины поражения от «Автомобилиста» (2:4) в первом матче серии Кубка Гагарина.

– Очень хороший первый период провели. В конце гол в раздевалку пропустили совсем необязательный.

Сошла шайба, а там у ребят мастерства хватает, соперники убежали один в ноль. Во втором периоде нас сломали удаления.

В принципе это игра инициатив. Когда ты играешь в меньшинстве, очень сложно выиграть матч. Первая игра – познакомились. Не совсем удачно. Послезавтра снова в бой.

– Чем-то удивил соперник?

– Я думаю, что каждый в плей-офф разбирает своего соперника досконально. Поэтому не думаю, что чем-то мы были удивлены. Глупые удаления – это проблема.

– Удаления были связаны с тем, что соперник вынуждал их получать, или же были какие-то глупые ошибки?

– Я бы не сказал, что соперник вынуждал.

– Много удалений было и в матчах регулярного чемпионата между этими командами. Что нужно сделать, чтобы меньше удаляться?

– Работать ногами, не цеплять.

– Почему доверили защищать ворота Василию Кошечкину, а не Эдди Паскуале?

– Были на это причины.

– Гол в раздевалку команду подкосил. Можете сказать, почему он такое воздействие на игру команды оказал?

– Там стало 1:1. Просто он был нелогичный совсем – после того, что мы показывали в первом периоде. А воздействовали больше удаления и игра в меньшинстве, – сказал главный тренер «Металлурга».

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7 комментариев

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Magnit102
Петрович, хватит уже кровь пить,ей богу....Свою "состоятельность" и компетентность,ты доказал ещё в прошлом плей-офф,если честно.Оставь в покое некогда легендарный клуб, пожалуйста.И да, Чубарова обязательно с собой прихвати, через три-четыре игры👋
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Олег
НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЯ ЗАКОНЧИЛИ
ЗА УПОКОЙ.КАК ТАК?
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Magnit102
Опять у него что-то и кто-то виноваты.....А кто как не главный должен был это решать и готовить команду к ПО?!Весь багаж проблем что был в регулярке,так и остался.Большинство,это просто тихий ужас,завершение атаки тоже, быстрый вход в зону и всё на этом,раздирают как пацанят.... Броски если есть,то либо по штангам,либо в пузо киперу,или же вообще мимо..... Познакомились 🤦🤭....Авто в первый раз увидел?!
+3
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+3
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S75v
Познакомились?! Шикарный ответ главного тренера 👍. Ну, не мудрено, ЕМУ можно ВСЁ ☝️.
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Олег
ДА ОН В СВОЁМ РЕПЕРТУАРЕ.
БУРОВИТ ШТО-ТО НЕ ВНЯТНОЕ.
В СУБОТУ ПОСМОТРИМ.
+2
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Леша Редиско
Все говорит о том, что у Воробьева нет плана на серию с Автомобилистом. Он не понимает что происходит. Думаю, что с Металлургом все понятно в этом сезоне.
+3
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Эд..19
Познакомились? ))) А перед этим за 4 игры регулярки не до знакомств что ли было? Воробьёв жжёт, конечно. Будто впервые Авто увидел сегодня )
+4
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