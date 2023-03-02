Воробьев о 2:4 от «Автомобилиста»: «Необязательный гол в раздевалку, сломали удаления во 2-м периоде. Первая игра – познакомились»
Илья Воробьев объяснил причины поражения от «Автомобилиста» (2:4) в первом матче серии Кубка Гагарина.
– Очень хороший первый период провели. В конце гол в раздевалку пропустили совсем необязательный.
Сошла шайба, а там у ребят мастерства хватает, соперники убежали один в ноль. Во втором периоде нас сломали удаления.
В принципе это игра инициатив. Когда ты играешь в меньшинстве, очень сложно выиграть матч. Первая игра – познакомились. Не совсем удачно. Послезавтра снова в бой.
– Чем-то удивил соперник?
– Я думаю, что каждый в плей-офф разбирает своего соперника досконально. Поэтому не думаю, что чем-то мы были удивлены. Глупые удаления – это проблема.
– Удаления были связаны с тем, что соперник вынуждал их получать, или же были какие-то глупые ошибки?
– Я бы не сказал, что соперник вынуждал.
– Много удалений было и в матчах регулярного чемпионата между этими командами. Что нужно сделать, чтобы меньше удаляться?
– Работать ногами, не цеплять.
– Почему доверили защищать ворота Василию Кошечкину, а не Эдди Паскуале?
– Были на это причины.
– Гол в раздевалку команду подкосил. Можете сказать, почему он такое воздействие на игру команды оказал?
– Там стало 1:1. Просто он был нелогичный совсем – после того, что мы показывали в первом периоде. А воздействовали больше удаления и игра в меньшинстве, – сказал главный тренер «Металлурга».
ЗА УПОКОЙ.КАК ТАК?
БУРОВИТ ШТО-ТО НЕ ВНЯТНОЕ.
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