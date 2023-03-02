«Питтсбург» выменял Гранлунда у «Нэшвилла» на выбор во 2-м раунде драфта и обменял Блюгера в «Вегас»

« » выменял форварда у « ».

Компенсацией стал выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2023.

Также клуб обменял форварда в « », получив выбор в 3-м раунде драфта-2024 и 22-летнего защитника Петера Дилибераторе, игравшего в АХЛ и ECHL в этом сезоне.

31-летний Гранлунд подписан до завершения сезона-2024/25 (кэпхит 5 миллионов долларов). В текущем регулярном чемпионате финн набрал 36 (9+27) очков в 58 играх при полезности «минус 16».

Всего в НХЛ провел 729 матчей и набрал 479 (144+335) очков. В Кубке Стэнли добавил 32 (11+21) балла в 59 играх.

28-летний Блюгерс летом может стать неограниченно свободным агентом (текущий кэпхит – 2,2 млн долларов). В этом сезоне НХЛ латыш набрал 10 (2+8) очков в 45 играх при полезности «минус 7».