«Питтсбург» выменял Гранлунда у «Нэшвилла» на выбор во 2-м раунде драфта и обменял Блюгера в «Вегас»

Теги Питтсбург Нэшвилл драфт НХЛ Вегас Микаэль Гранлунд Теодорс Блюгерс Хоккей

«Питтсбург» выменял форварда Микаэля Гранлунда у «Нэшвилла».

Компенсацией стал выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2023.

Также клуб обменял форварда Теодорса Блюгерса в «Вегас», получив выбор в 3-м раунде драфта-2024 и 22-летнего защитника Петера Дилибераторе, игравшего в АХЛ и ECHL в этом сезоне. 

31-летний Гранлунд подписан до завершения сезона-2024/25 (кэпхит 5 миллионов долларов). В текущем регулярном чемпионате финн набрал 36 (9+27) очков в 58 играх при полезности «минус 16». 

Всего в НХЛ провел 729 матчей и набрал 479 (144+335) очков. В Кубке Стэнли добавил 32 (11+21) балла в 59 играх. 

28-летний Блюгерс летом может стать неограниченно свободным агентом (текущий кэпхит – 2,2 млн долларов). В этом сезоне НХЛ латыш набрал 10 (2+8) очков в 45 играх при полезности «минус 7». 

1 комментарий

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Александр Романов
Короче Нешвил все , но им надо скинуть магдону и Дюшу
Тогда можно уже на следующий год собраться не плохо
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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