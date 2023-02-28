«Нэшвилл» запросил два драфт-пика первого раунда за Экхольма. «Эдмонтон» интересуется Гавриковым: это может быть план C для клуба
Стала известна запрашиваемая компенсация за Маттиаса Экхольма.
Ранее появилась информация о том, что «Эдмонтон» ведет переговоры с «Нэшвиллом» о переходе шведского защитника.
Инсайдер Пьер ЛеБрюн сообщил, что «Предаторс» на прошлой неделе проинформировали заинтересованные клубы о стоимости хоккеиста – это два выбора в первом раунде драфта.
«Ойлерс» также проявляют интерес к другим защитникам – Владиславу Гаврикову («Коламбус») и Джейкобу Чикрану («Аризона»).
При этом, по мнению ЛеБрюна, Гавриков – это план C для «Ойлерс» по той причине, что этот трейд, судя по всему, будет осуществить проще всего в сравнении с Чикраном и Экхольмом.
Контракт Экхольма с зарплатой 6,25 миллиона долларов в год будет действовать до конца сезона-2025/26.
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