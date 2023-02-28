«Нэшвилл» запросил два драфт-пика первого раунда за Экхольма. «Эдмонтон» интересуется Гавриковым: это может быть план C для клуба

Теги возможные переходы Нэшвилл Коламбус Эдмонтон Аризона НХЛ Маттиас Экхольм Владислав Гавриков Джейкоб Чикран Хоккей

Стала известна запрашиваемая компенсация за Маттиаса Экхольма.

Ранее появилась информация о том, что «Эдмонтон» ведет переговоры с «Нэшвиллом» о переходе шведского защитника.

Инсайдер Пьер ЛеБрюн сообщил, что «Предаторс» на прошлой неделе проинформировали заинтересованные клубы о стоимости хоккеиста – это два выбора в первом раунде драфта.

«Ойлерс» также проявляют интерес к другим защитникам – Владиславу ГавриковуКоламбус») и Джейкобу Чикрану («Аризона»).

При этом, по мнению ЛеБрюна, Гавриков – это план C для «Ойлерс» по той причине, что этот трейд, судя по всему, будет осуществить проще всего в сравнении с Чикраном и Экхольмом.

Контракт Экхольма с зарплатой 6,25 миллиона долларов в год будет действовать до конца сезона-2025/26.

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8 комментариев

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Cube Litening C:68X
Ответ Silky Mitts
Пулюярви едет в Каролину к Ахо. Что-то происходит.
Ещё бы Хопкинса отдать, бестолковый он.
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raspisanie77
Ответ Silky Mitts
Экхольм с удержанием за два первых раунда - вполне вменяемая цена. Двинуть Пулюярви куда-нибудь проблема с потолком решена.
Скинули Пулю ураганам, скорее Гаврикова берут.
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Silky Mitts
Пулюярви едет в Каролину к Ахо. Что-то происходит.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rent56
Получается Экхольм дешевле Жанно с учётом удержание зарплаты
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Garikus89
Ответ Maxim Shumov
Было бы шикарно для Нефти Чикрана отхватить, может мощно раскрыться, уехав из Аризоны
Ну да, не было защитников, вот и нечего начинать) Им домоседы нужны, у них ни одного нормального нет, зачем им полузащитник-калич, который по 40 матчей в сезоне играет всю карьеру?
+2
0
+2
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Crenk
Ответ Maxim Shumov
Было бы шикарно для Нефти Чикрана отхватить, может мощно раскрыться, уехав из Аризоны
Идентично как Проворо
+3
0
+3
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Silky Mitts
Экхольм с удержанием за два первых раунда - вполне вменяемая цена. Двинуть Пулюярви куда-нибудь проблема с потолком решена.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Shumov
Было бы шикарно для Нефти Чикрана отхватить, может мощно раскрыться, уехав из Аризоны
+4
0
+4
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