«Нэшвилл» запросил два драфт-пика первого раунда за Экхольма. «Эдмонтон» интересуется Гавриковым: это может быть план C для клуба

Стала известна запрашиваемая компенсация за .

Ранее появилась информация о том, что « » ведет переговоры с « » о переходе шведского защитника.

Инсайдер Пьер ЛеБрюн сообщил, что «Предаторс» на прошлой неделе проинформировали заинтересованные клубы о стоимости хоккеиста – это два выбора в первом раунде драфта.

«Ойлерс» также проявляют интерес к другим защитникам – (« ») и Джейкобу Чикрану («Аризона»).

При этом, по мнению ЛеБрюна, Гавриков – это план C для «Ойлерс» по той причине, что этот трейд, судя по всему, будет осуществить проще всего в сравнении с Чикраном и Экхольмом.

Контракт Экхольма с зарплатой 6,25 миллиона долларов в год будет действовать до конца сезона-2025/26.