«Ак Барс» может вывести номер Зарипова из обращения. Тогда он станет первым таким игроком в истории клуба
Номер Даниса Зарипова может быть выведен из обращения.
«Ак Барс» планирует вывести из обращения 25-й номер, под которым играл нападающий, об этом сообщает «Бизнес Online».
В таком случае Зарипов станет первым игроком в истории клуба, кто удостоился подобной чести.
41-летний хоккеист 24 февраля провел последний официальный матч в карьере – он сыграл против «Металлурга», а затем объявил о завершении карьеры.
Зарипов анонсировал прощальный гала-матч в июле. На нем же планируется церемония по выводу из обращения номера игрока.
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