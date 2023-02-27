«Ак Барс» может вывести номер Зарипова из обращения. Тогда он станет первым таким игроком в истории клуба

Номер может быть выведен из обращения.

« » планирует вывести из обращения 25-й номер, под которым играл нападающий, об этом сообщает «Бизнес Online».

В таком случае Зарипов станет первым игроком в истории клуба, кто удостоился подобной чести.

41-летний хоккеист 24 февраля провел последний официальный матч в карьере – он сыграл против «Металлурга», а затем объявил о завершении карьеры.

Зарипов анонсировал прощальный гала-матч в июле. На нем же планируется церемония по выводу из обращения номера игрока.

Последний матч Даниса Зарипова: сделал круг почета, обнялся с тренером «Магнитки» и посмотрел чужой хет-трик