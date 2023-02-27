«Ак Барс» может вывести номер Зарипова из обращения. Тогда он станет первым таким игроком в истории клуба

Теги Ак Барс Данис Зарипов КХЛ Хоккей

Номер Даниса Зарипова может быть выведен из обращения.

«Ак Барс» планирует вывести из обращения 25-й номер, под которым играл нападающий, об этом сообщает «Бизнес Online».

В таком случае Зарипов станет первым игроком в истории клуба, кто удостоился подобной чести. 

41-летний хоккеист 24 февраля провел последний официальный матч в карьере – он сыграл против «Металлурга», а затем объявил о завершении карьеры. 

Зарипов анонсировал прощальный гала-матч в июле. На нем же планируется церемония по выводу из обращения номера игрока.

Последний матч Даниса Зарипова: сделал круг почета, обнялся с тренером «Магнитки» и посмотрел чужой хет-трик

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6 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ответ Рамиль Абзипаров
Выводить, выводить и еще раз выводить.
Ну тогда уж и Морозова поднимать под арену надо, больше чем в полтора раза меньше игр и по всем показателям рядом с Зарипом.
+2
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Кеша
Годное дело ! Достоин!
+2
-4
-2
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Максим Викторович
Зарипов заслужил вывод своего номера из обращения, Данис-очень яркий и результативный хоккеист.
+4
-3
+1
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Александр Филиппов
Первым? Чего тянут? Могли бы Мороза вывести...
+2
0
+2
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Дима Миронов
да ну лучше как было,просто Свитер под своды арены,там много легенд уже
+5
-2
+3
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Рамиль Абзипаров
Выводить, выводить и еще раз выводить.
+8
-3
+5
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