«Давал бы два очка за победу, ноль – за поражение, буллиты убрал бы и сделал овертайм до гола «3 на 3». В овертайме проигравшие не набирали бы очко». Горбенко о КХЛ

Теги Ак Барс КХЛ Игорь Горбенко Хоккей

Игорь Горбенко предложил вариант системы начисления очков в КХЛ.

– Сокращение лимита на легионеров с пяти до трех – это хорошо или плохо?

– Я бы оставил пять человек. Качественные легионеры – это всегда плюс для команды и лиги в целом.

Если есть российский игрок, который реально делает результат, то он в любом случае будет играть на ведущих ролях. Пять человек – это оптимальная цифра, как и нынешняя система начисления очков, например.

Сейчас много говорят о ней, а я бы просто начислял два очка за победу, ноль – за поражение. Вдобавок и буллиты убрал бы и сделал овертайм до гола «3 на 3».

И в овертайме проигравшая команда не набирала бы одно очко. Буллиты я не люблю, если честно.

Мне кажется, что сделай, как я выше сказал, ушли бы все разговоры, что ничейные результаты в основное время намеренные и все в этом роде, – сказал бывший тренер «Ак Барса».

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7 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ Максим Викторович
Так даже смотреть хоккей намного интереснее!
Согласен, сейчас при ничье, 3 период часто превращается в ожидание овертайма
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Викторович
Ответ Фёдор Кузнецов
Здравствуйте, я тоже считаю это идеальной системой начисления очков в КХЛ
Так даже смотреть хоккей намного интереснее!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Ответ Максим Викторович
Здравствуйте! Трехочковая система набора очков мне нравилась больше, поэтому хочется, чтобы ее заново ввели в сезоне 2023-2024.
Здравствуйте, я тоже считаю это идеальной системой начисления очков в КХЛ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Викторович
Ответ Фёдор Кузнецов
Бред, проиграть в овертайме 2:3 и 7:0 и не получить очки на в одном матче? Ну как-то не очень
Здравствуйте! Трехочковая система набора очков мне нравилась больше, поэтому хочется, чтобы ее заново ввели в сезоне 2023-2024.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Викторович
Добрый вечер, уважаемые читатели! Хочется высказаться по этому поводу! Будь моя воля, я бы вернул обратно прежнюю трехочковую систему набора очков. За поражение в основное время (ноль очков), за проигрыш в овертайме 1 очко, за поражение по буллитам 1 очко. За победу по буллитам 2 очка, за победу в овертайме 2 очка, а соперникам по очку. Менять практически ничего не нужно, за исключением победы в основное время, за которую нужно давать три полноценных очка. В принципе согласен с мнением, как Федора Кузнецова, так и Vadoniy, поставлю обоим по плюсику за ответы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Бред, проиграть в овертайме 2:3 и 7:0 и не получить очки на в одном матче? Ну как-то не очень
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vadoniy
Булиты и ОТ 3 на 3 используются на международных соревнованиях, потому и применены в кхл. А система начисления очков мало на что повлияла, участники ПО примерно те же, что и при трёхочковой системе, в этом вопросе пол и потолок зарплат больше влияет.
+2
-1
+1
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