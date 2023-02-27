«Давал бы два очка за победу, ноль – за поражение, буллиты убрал бы и сделал овертайм до гола «3 на 3». В овертайме проигравшие не набирали бы очко». Горбенко о КХЛ

Игорь Горбенко предложил вариант системы начисления очков в .

– Сокращение лимита на легионеров с пяти до трех – это хорошо или плохо?

– Я бы оставил пять человек. Качественные легионеры – это всегда плюс для команды и лиги в целом.

Если есть российский игрок, который реально делает результат, то он в любом случае будет играть на ведущих ролях. Пять человек – это оптимальная цифра, как и нынешняя система начисления очков, например.

Сейчас много говорят о ней, а я бы просто начислял два очка за победу, ноль – за поражение. Вдобавок и буллиты убрал бы и сделал овертайм до гола «3 на 3».

И в овертайме проигравшая команда не набирала бы одно очко. Буллиты я не люблю, если честно.

Мне кажется, что сделай, как я выше сказал, ушли бы все разговоры, что ничейные результаты в основное время намеренные и все в этом роде, – сказал бывший тренер « ».