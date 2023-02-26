Ларионов о 2:6 с «Трактором»: «Не лучшая игра «Торпедо», но у нас были другие задачи. Это не оправдание, а факт»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча с «Трактором» (2:6).
– Хочу поздравить хозяев с хорошей игрой и победой. Это очень важно – завершить сезон победой, особенно в той непростой ситуации, в которой оказались челябинцы. Желаю успехов в будущем.
Стоит отметить болельщиков, которые не бросили команду и продолжали за нее переживать. Это уважение к тем традициям, которые есть в этом городе.
Для нашей команды не самая лучшая игра. У нас были другие задачи. Это не оправдание, а факт. Готовимся к возвращению в Нижний Новгород и к первому матчу с «Динамо».
– Тяжело команду мотивировать, когда итог матча не скажется на турнирном положении?
– Мотивация – сильное слово. Мы изначально говорили, что такое профессионализм, что такое игра при любой ситуации. Мы сегодня не выставили ряд ключевых игроков. У нас длинный сезон, много травм. Надо было ребят сберечь.
Сегодня на первый план вышло отношение к делу, ответственность. Разочарован результатом. Это было сказано в раздевалке. У нас есть три дня, чтобы все забыть, отдохнуть и подготовиться к плей-офф.
– Произвел на вас впечатление Челябинск?
– Хорошая арена. Город поменялся. Я вчера вечером прогулялся. Многое меня связывает с Челябинском. Город живет, город развивается и воспитывает много новых игроков.
– Сегодня у команды был энергосберегающий режим?
– Вопрос сил стоял. Мы боялись лишних травм. Однако сыграли сегодня мягкотело. Это заставляет задуматься. Важно сейчас все это переварить. Сегодня, к сожалению, не получилось достойно сыграть. «Трактор» хотел больше, чем мы. Это огорчает.
– Не скажется ли такое поражение на моральном духе команды перед плей-офф?
– Это проверка на прочность, на менталитет. В этом плане я не беспокоюсь. Мы посмотрели ближайшие резервы, – сказал Ларионов.
По этому такая игра.