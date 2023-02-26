Задоров взял на себя вину за поражение от «Колорадо»: «Худшая игра в карьере. Я был на льду при 3 голах соперника, это неприемлемо»
Никита Задоров взял на себя вину за поражение от «Колорадо».
Российский защитник «Калгари» завершил матч с регулярного чемпионата против «Эвеланш» (1:4) с полезностью «минус 2».
«Беру ответственность на себя. Вина за это поражение лежит на мне. Я был на льду при трех голах соперника, это неприемлемо.
В первом моменте я занял плохую позицию. Во втором должен был заблокировать бросок. В третьем я просто вышел погулять.
Это был худший момент для худшей игры в карьере», – сказал Задоров после игры.
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