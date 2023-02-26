Задоров взял на себя вину за поражение от «Колорадо»: «Худшая игра в карьере. Я был на льду при 3 голах соперника, это неприемлемо»

взял на себя вину за поражение от « ».

Российский защитник « » завершил матч с регулярного чемпионата против «Эвеланш» (1:4) с полезностью «минус 2».

«Беру ответственность на себя. Вина за это поражение лежит на мне. Я был на льду при трех голах соперника, это неприемлемо.

В первом моменте я занял плохую позицию. Во втором должен был заблокировать бросок. В третьем я просто вышел погулять.

Это был худший момент для худшей игры в карьере», – сказал Задоров после игры.