Задоров взял на себя вину за поражение от «Колорадо»: «Худшая игра в карьере. Я был на льду при 3 голах соперника, это неприемлемо»

Теги Калгари Колорадо НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров взял на себя вину за поражение от «Колорадо».

Российский защитник «Калгари» завершил матч с регулярного чемпионата против «Эвеланш» (1:4) с полезностью «минус 2». 

«Беру ответственность на себя. Вина за это поражение лежит на мне. Я был на льду при трех голах соперника, это неприемлемо. 

В первом моменте я занял плохую позицию. Во втором должен был заблокировать бросок. В третьем я просто вышел погулять.

Это был худший момент для худшей игры в карьере», – сказал Задоров после игры. 

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2 комментария

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Константин Алабин
Кто это. Незнам вас.
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yarbear
Оптимист. Если не решил карьеру заканчивать, то худшая в жизни игра у него еще впереди.
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