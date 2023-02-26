«Кравцов хотел оказаться именно в «Ванкувере». Его мечта сбылась». Мильштейн об обмене форварда

сказал, что хотел попасть в «Ванкувер».

«Рейнджерс» обменяли 23-летнего российского форварда в канадский клуб.

«Мы работали над обменом Кравцова из «Рейнджерс» более месяца. Виталий хотел оказаться именно в « ».

Он узнал о сделке прямо во время матча «Вашингтон» – «Рейнджерс», в котором не принимал участия. Он был на арене, в ложе прессы – и вот пришла такая новость.

Даже не нужно говорить, что Виталий очень рад такому повороту в карьере. Это не было сюрпризом или шоком. Наоборот, его мечта сбылась.

Мы где‑то 45 дней готовились к тому, что произошло сейчас. И вот Кравцов оказался там, где и хотел быть», – сказал агент хоккеиста.