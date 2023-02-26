«Кравцов хотел оказаться именно в «Ванкувере». Его мечта сбылась». Мильштейн об обмене форварда

Теги Рейнджерс Ванкувер НХЛ Матч ТВ Виталий Кравцов Дэн Мильштейн Хоккей

Дэн Мильштейн сказал, что Виталий Кравцов хотел попасть в «Ванкувер». 

«Рейнджерс» обменяли 23-летнего российского форварда в канадский клуб. 

«Мы работали над обменом Кравцова из «Рейнджерс» более месяца. Виталий хотел оказаться именно в «Ванкувере».

Он узнал о сделке прямо во время матча «Вашингтон» – «Рейнджерс», в котором не принимал участия. Он был на арене, в ложе прессы – и вот пришла такая новость.

Даже не нужно говорить, что Виталий очень рад такому повороту в карьере. Это не было сюрпризом или шоком. Наоборот, его мечта сбылась.

Мы где‑то 45 дней готовились к тому, что произошло сейчас. И вот Кравцов оказался там, где и хотел быть», – сказал агент хоккеиста. 

9 комментариев

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Гражданин товарищ барин
Садовник тот ещё прохиндей 😂
+2
0
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37old
Когда вернётся в КХЛ, расскажет какие за океанам все козлы. Как все обманывали наивного юношу. Что все тренера поголовно русофобы.
+3
0
+3
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Конифеев
Даня подогнал задачу под ответ :)
+2
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Дагги Гилмор
Уровень Кравцова-это Трактор.

Даже в Магнитку у губастенького не потянет.
+2
-1
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Einfach Safari
Мог бы еще получше придумать, типа: "Всю жизнь мечтал играть в 4 звене под руководством великого тренера Рика Токкета")))
+9
0
+9
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ЭЮЯ
Мечты, конечно..
+1
0
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йозе марино
ахахаахахахха
+2
0
+2
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Белый офицер
Через три месяца: «Кравцов хотел оказаться именно в «Тракторе». Его мечта сбылась».
+21
0
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HockeyMan
Дэн конечно классный агент, но лепит он конечно прилично каждый раз))
+4
-1
+3
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