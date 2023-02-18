Скабелка стал 7-м тренером в истории с 300 победами в КХЛ

стал седьмым тренером, достигшим отметки 300 побед в КХЛ.

Сегодня « » под руководством специалиста обыграл «Куньлунь» (2:1 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Победа стала для Скабелки 300-й в лиге.

Ранее этой отметки достигли , , , Владимир Крикунов, Игорь Никитин и Илья Воробьев.

Напомним, «Барыс» уже потерял шансы на выход в плей-офф. На данный момент у команды 61 очко в 65 играх чемпионата.