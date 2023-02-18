Скабелка стал 7-м тренером в истории с 300 победами в КХЛ
Андрей Скабелка стал седьмым тренером, достигшим отметки 300 побед в КХЛ.
Сегодня «Барыс» под руководством специалиста обыграл «Куньлунь» (2:1 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Победа стала для Скабелки 300-й в лиге.
Ранее этой отметки достигли Дмитрий Квартальнов, Олег Знарок, Зинэтула Билялетдинов, Владимир Крикунов, Игорь Никитин и Илья Воробьев.
Напомним, «Барыс» уже потерял шансы на выход в плей-офф. На данный момент у команды 61 очко в 65 играх чемпионата.
С учётом того что Третьяк сошел с ума ужесточив лимит, игроков с Казахстанским паспортом расхватают российские клубы.