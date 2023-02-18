Скабелка стал 7-м тренером в истории с 300 победами в КХЛ

Теги Илья Воробьев Зинэтула Билялетдинов Игорь Никитин Дмитрий Квартальнов Владимир Крикунов Олег Знарок Андрей Скабелка КХЛ Барыс Sports.ru - Казахстан Хоккей

Андрей Скабелка стал седьмым тренером, достигшим отметки 300 побед в КХЛ.

Сегодня «Барыс» под руководством специалиста обыграл «Куньлунь» (2:1 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Победа стала для Скабелки 300-й в лиге.

Ранее этой отметки достигли Дмитрий Квартальнов, Олег Знарок, Зинэтула Билялетдинов, Владимир Крикунов, Игорь Никитин и Илья Воробьев. 

Напомним, «Барыс» уже потерял шансы на выход в плей-офф. На данный момент у команды 61 очко в 65 играх чемпионата.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darkhan Darkhan
Андрей Владимирович хороший специалист,понятно что команда обновилась,но я думал что в топ8 мы залезем.
С учётом того что Третьяк сошел с ума ужесточив лимит, игроков с Казахстанским паспортом расхватают российские клубы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АХМЕТЫЧ
А толку для Барыса?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий