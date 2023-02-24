Нюджент-Хопкинс – 5-й игрок с драфта-2011 с 600 очками в НХЛ. Он был выбран под общим 1-м номером

– 5-й игрок с драфта-2011 с 600 очками в .

Форвард «Ойлерс» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (7:2).

В текущем сезоне у 29-летнего канадца стало 72 (28+44) балла в 59 играх. Он обновляет личный рекорд по очкам за сезон и повторил рекорд по голам.

В 778 матчах за карьеру в рамках регулярок у Нюджент-Хопкинса стало 600 (224+376) баллов. Он стал 5-м игроком с драфта-2011, достигшим такой отметки.

Первого номера опередили («Тампа», 58-й номер, 697 очков в 619 играх), («Коламбус», 104-й номер, 661 в 658), Джонатан Юбердо («Флорида», 3-й, 652 в 727), («Виннипег», 7-й, 629 в 700).