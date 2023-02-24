Нюджент-Хопкинс – 5-й игрок с драфта-2011 с 600 очками в НХЛ. Он был выбран под общим 1-м номером

Теги Эдмонтон НХЛ драфт НХЛ Никита Кучеров Райан Нюджент-Хопкинс Джонатан Юбердо Марк Шайфли Джонни Годро Хоккей

Райан Нюджент-Хопкинс – 5-й игрок с драфта-2011 с 600 очками в НХЛ.

Форвард «Ойлерс» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (7:2). 

В текущем сезоне у 29-летнего канадца стало 72 (28+44) балла в 59 играх. Он обновляет личный рекорд по очкам за сезон и повторил рекорд по голам. 

В 778 матчах за карьеру в рамках регулярок у Нюджент-Хопкинса стало 600 (224+376) баллов. Он стал 5-м игроком с драфта-2011, достигшим такой отметки. 

Первого номера опередили Никита Кучеров («Тампа», 58-й номер, 697 очков в 619 играх), Джонни Годро («Коламбус», 104-й номер, 661 в 658), Джонатан Юбердо («Флорида», 3-й, 652 в 727), Марк Шайфли («Виннипег», 7-й, 629 в 700). 

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9 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Топ 2 по очкам 58 и 104 выбор
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Фёдор Кузнецов
Ответ DinKz
Юбердо вроде в Калгари сейчас
Он там так играет что лучше бы не уходил
+1
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+1
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Белый офицер
На первого номера не тянет. Таких обычно берут где то после 10. Но это Эдмонтон, на следующий год они Екупова взяли... .. .
0
-3
-3
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Vladislav Semokin
райНХ баст, ролевик, оказавшийся в хорошем окружение.
0
-3
-3
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jonikmus
Ответ vladimir.sadchikov2013
Сильнейший драфт в 21 веке однозначно,помимо этих ребят там ещё звёзд под двадцать вышло!
вообще неоднозначно,да все из 10 Ки в итоге в НХЛ заиграли ,ниже были неплохие Саад и Трочек,Пажо ,Вилльям Карлсон ,ограбления в виде Куча и Годро ,ещё и Палат в конце драфта ушел .Но...2015 с Мак Дэвидом)Там ещё веселее средний уровень +-20 человек превораундников заиграли ,из краж Трой Терри ,Маджипани ,ну и Капризов
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Joe Biden
Ответ vladimir.sadchikov2013
Сильнейший драфт в 21 веке однозначно,помимо этих ребят там ещё звёзд под двадцать вышло!
Драфт-2011 20м по набранным очкам идет Наместников - легенда Тампы.
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0
+2
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37old
Ответ vladimir.sadchikov2013
Сильнейший драфт в 21 веке однозначно,помимо этих ребят там ещё звёзд под двадцать вышло!
😂 ты 2015й проспал чтоли?
+4
-1
+3
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vladimir.sadchikov2013
Сильнейший драфт в 21 веке однозначно,помимо этих ребят там ещё звёзд под двадцать вышло!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DinKz
Юбердо вроде в Калгари сейчас
+6
0
+6
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