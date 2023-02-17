Ротенберг хочет снять художественный фильм о победе на Олимпиаде-2018: «Мы этот вопрос проработаем, ведь это историческая победа»

Теги СКА Сборная России по хоккею КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Матч ТВ кино Хоккей

Роман Ротенберг хочет снять художественный фильм о победе России на Олимпиаде-2018.

Сборная России выиграла олимпийский турнир в Пхенчхане, обыграв в финале сборную Германии (4:3 ОТ).

«Мы поздравим всех участников этой великой победы. Была проделана огромная работа, чтобы выиграть золото Олимпиады в Корее. Вообще этот сюжет достоин того, чтобы о нем сняли художественный фильм. Мы этот вопрос проработаем, ведь это историческая победа. И она была добыта огромным трудом.

Мы находились в сложнейшей ситуации. Звезды сошлись, и мы с божьей помощью вытащили это олимпийское золото, которое стало единственным для нашего хоккея за последние 30 лет. Это говорит о том, как тяжело выиграть Олимпиаду… Мы живем настоящим и хотим сделать все возможное, чтобы вернуть себе олимпийское золото уже в Милане‑2026», – заявил глава штаба сборной России и главный тренер СКА.

Ротенберг о победе на Олимпиаде-2018: «Без «Газпрома» она была бы невозможной. Мы вернули многих игроков из НХЛ – за счет бюджета компании»

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14 комментариев

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Darkhan Darkhan
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J-12
главное не забыть добавь что спонсор показа Гарри Бэтмен
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akrets
“Чудо на корейском льду»
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Bartez1986
Йозе, ну что ты несёшь ..б
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J-12
конечно нужно снимать. Ведь какая драматическая победа в турнире где были собраны лучшие игроки мира, не могу забыть победу над Кросби, Макдэвидом, Бержероном и Маккиноном
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tamtamtamtamov
Балет на льду-вот твой максимум
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забанинныйСевер12
Снять кино? Супер топ состав играл и это конечно огромная заслуга наших парней, что они вытащили ту игру но в тоже время это супер срам нашего тш сборной, как можно было дойти до такой ситуации, мы были в шаге от позора века и без везения тут не обошлось, только мастерство игроков, всё остальное полное днище и кучерявый вожак этого дна.....
+2
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vladimirmonomah
Можно снять отличную комедию, посмеяться над собой и расслабиться. Почти чудо на льду для немцев организовали)
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Дима Котельников
Чебурашка 2
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Butcher555
Режесер - Рома, кассовые сборы 5млрд, бюджет Газпром
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PatologoanatoM
😂😂😂 на газпромовские бабки , на 9ое мая будут показывать как немцев били, позорники…
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frol92
Еле еле отыграться на последней минуте финала, обладая сильнейшим составом на турнире, куда не приехали игроки из НХЛ, при том, что уровень других команд был сравним разве что с Евротуром? Обмельчали исторические победы сейчас у красной машины явно...
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Владимир Кувшинов
Я понимаю.вынесли бы Канаду с Кросби и Маком можно было фильм снять! А тут еле немцев обыграли!!
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Yndestad
Потом фильмы про Ска снимать будет. Как они 2 раза за сезон обыграли мощнейший Куньлунь в регулярке))
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