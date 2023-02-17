Ротенберг хочет снять художественный фильм о победе на Олимпиаде-2018: «Мы этот вопрос проработаем, ведь это историческая победа»

хочет снять художественный фильм о победе России на Олимпиаде-2018.

выиграла олимпийский турнир в Пхенчхане, обыграв в финале сборную Германии (4:3 ОТ).

«Мы поздравим всех участников этой великой победы. Была проделана огромная работа, чтобы выиграть золото Олимпиады в Корее. Вообще этот сюжет достоин того, чтобы о нем сняли художественный фильм. Мы этот вопрос проработаем, ведь это историческая победа. И она была добыта огромным трудом.

Мы находились в сложнейшей ситуации. Звезды сошлись, и мы с божьей помощью вытащили это олимпийское золото, которое стало единственным для нашего хоккея за последние 30 лет. Это говорит о том, как тяжело выиграть Олимпиаду… Мы живем настоящим и хотим сделать все возможное, чтобы вернуть себе олимпийское золото уже в Милане‑2026», – заявил глава штаба сборной России и главный тренер СКА.

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