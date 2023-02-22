Джек Хьюз набрал 70 очков в сезоне быстрее всех в истории «Нью-Джерси» – за 53 игры. Рекорд клуба у Элиаша (96)

Теги рейтинги Нью-Джерси Брайан Рафалски Скотт Гомес Патрик Элиаш НХЛ Кирк Мюллер Джек Хьюз Хоккей

Джек Хьюз набрал 70 очков в сезоне быстрее всех в истории «Нью-Джерси» – за 53 игры.

21-летний форвард «Девилс» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:5). 

На его счету теперь 71 (35+36) очко в 53 играх. Ранее в истории франшизы быстрее всех 70 очков набрал Джон Маклин (сезон-1988/89, за 56 игр). 

Бомбардирский рекорд клуба за один сезон принадлежит Патрику Элиашу (2000/01, 96 очков в 82 играх, 40+56). 

В 219 матчах за карьеру в лиге первый номер драфта НХЛ-2019 набрал 179 (79+100) очков. Быстрее отметки 100 передач в истории франшизы достигли только Скотт Гомес (за 158 игр), Кирк Мюллер (189) и Брайан Рафалски (204). 

1 комментарий

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Андрей Серафимович
Похоже, в этом году рекорд по очкам будет побит)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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