Джек Хьюз набрал 70 очков в сезоне быстрее всех в истории «Нью-Джерси» – за 53 игры. Рекорд клуба у Элиаша (96)

набрал 70 очков в сезоне быстрее всех в истории « » – за 53 игры.

21-летний форвард «Девилс» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:5).

На его счету теперь 71 (35+36) очко в 53 играх. Ранее в истории франшизы быстрее всех 70 очков набрал Джон Маклин (сезон-1988/89, за 56 игр).

Бомбардирский рекорд клуба за один сезон принадлежит (2000/01, 96 очков в 82 играх, 40+56).

В 219 матчах за карьеру в лиге первый номер драфта НХЛ-2019 набрал 179 (79+100) очков. Быстрее отметки 100 передач в истории франшизы достигли только Скотт Гомес (за 158 игр), (189) и (204).