Капризов сделал голевую передачу в матче с «Кингс» – 1-ю за 7 игр. У него 33+34 в сезоне

сделал голевую передачу в матче с «Кингс» – 1-ю за 7 игр.

Форвард «Миннесоты» отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата с « » (2:1).

Передача стала для него первой за последние 7 игр (5 шайб на отрезке). Всего у россиянина 67 (33+34) очков в 56 играх.

Сегодня Кирилл (22:50, 3:29 – в большинстве, полезность «+2») нанес 1 бросок в створ, применил 1 силовой прием и сделал 3 блока. Статистика потерь и перехватов – 3:2.