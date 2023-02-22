Капризов сделал голевую передачу в матче с «Кингс» – 1-ю за 7 игр. У него 33+34 в сезоне

Теги Миннесота Лос-Анджелес НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов сделал голевую передачу в матче с «Кингс» – 1-ю за 7 игр.

Форвард «Миннесоты» отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:1). 

Передача стала для него первой за последние 7 игр (5 шайб на отрезке). Всего у россиянина 67 (33+34) очков в 56 играх. 

Сегодня Кирилл (22:50, 3:29 – в большинстве, полезность «+2») нанес 1 бросок в створ, применил 1 силовой прием и сделал 3 блока. Статистика потерь и перехватов – 3:2. 

1 комментарий

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Борух73
какое обалденное катание у Капризова, такой пируэт перед пасом сотворил.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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