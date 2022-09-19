Защитник СКА Камалов о голе «Северстали» с отрицательного угла: «Закрыл глаза и бросил. Подъяпольский, видимо, не ожидал»

оценил победу СКА над «Северсталью» (2:1 Б).

– Игра была тяжелая, против нас была хорошо организованная, молодая и дерзкая команда. Пропустили первыми, но ничего страшного, смогли перевернуть игру – забили, сравняли, перевели в овертайм и выиграли по буллитам. Всех с победой – это самое главное.

– Ваш гол выглядел шикарно. Как удалось так попасть?

– Спасибо большое. Честно говоря, закрыл глаза и бросил. Подъяпольский знает меня и как я бросаю, но, видимо, в этот раз не ожидал. Все отлично сложилось.

– Можно ли назвать этот гол самым «сногсшибательным» в вашей карьере?

– Знаете, я вообще немного голов забиваю, так что, наверное, да. Один из самых забавных.

– Вы почти в два раза перебросали , но в основное время счет был 1:1. Чем можете объяснить такую недостаточную реализацию сегодня?

– У них очень хороший вратарь, плюс качественная оборона. Ребята старались, бились, не давали добивать. Но ничего страшного, главное – бросать, а голы придут.

– Почему в сравнении с соперником сегодня было так много удалений?

– Там наглые молодые ребята – бегут, лезут на рожон, так что где-то приходилось удаляться. Но у нас меньшинство хорошо работает, так что ничего страшного.

– Каково сыграть 4 матча за 6 дней?

– Прекрасно! Лучше, чем тренироваться, – сказал защитник .