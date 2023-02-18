«Рейнджерс» обыграли «Эдмонтон» по буллитам (5:4 Б), уступая со счетом 1:4 после 1-го периода
«Рейнджерс» обыграли «Эдмонтон» по буллитам, уступая со счетом 1:4 после 1-го периода.
Клуб из Нью-Йорка добился гостевой победы со счетом 5:4 Б.
После первого периода «Рейнджерс» уступали со счетом 1:4, но затем забросили 3 шайбы подряд, не пропустив ни одной.
Решающий буллит в серии из 6 раундов реализовал Алексис Лафреньер.
- Дата проведения
- 18 февраля, 05.00, «Rogers Place»
- 1:0 – 8 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман)
- 2:0 – 13 Бэрри (Янмарк-Нюлен, Фогеле)
- 3:0 – 13 Райан (Пулюярви, Хайман)
- 3:1 – 14 Крайдер (Панарин, Зибанежад)
- 4:1 – 19 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)
- 4:2 – 27 Крайдер (Линдгрен, Фокс)
- 4:3 – 42 Лафреньер (Хитил, Какко)
- 4:4 – 54 Зибанежад (Панарин, Фокс)
- Вратари: Дж.Кэмпбелл 34/38 – Шестеркин 25/29.
Просто феноменально разыгранное большинство!!!