«Рейнджерс» обыграли «Эдмонтон» по буллитам (5:4 Б), уступая со счетом 1:4 после 1-го периода

Теги Рейнджерс Эдмонтон НХЛ Алексис Лафреньер Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Эдмонтон» по буллитам, уступая со счетом 1:4 после 1-го периода.

Клуб из Нью-Йорка добился гостевой победы со счетом 5:4 Б. 

После первого периода «Рейнджерс» уступали со счетом 1:4, но затем забросили 3 шайбы подряд, не пропустив ни одной. 

Решающий буллит в серии из 6 раундов реализовал Алексис Лафреньер

Эдмонтон – Рейнджерс 4:5 (4:1, 0:1, 0:2, 0:0, по буллитам - 1:2)
Дата проведения
18 февраля, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман)
2:0 – 13 Бэрри (Янмарк-Нюлен, Фогеле)
3:0 – 13 Райан (Пулюярви, Хайман)
3:1 – 14 Крайдер (Панарин, Зибанежад)
4:1 – 19 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)
4:2 – 27 Крайдер (Линдгрен, Фокс)
4:3 – 42 Лафреньер (Хитил, Какко)
4:4 – 54 Зибанежад (Панарин, Фокс)
Вратари: Дж.Кэмпбелл 34/38 – Шестеркин 25/29.

2 комментария

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Nissan 0123
вот это победа!!! просто шик!
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Febanacci-88
Что там сотворили Панарин, Зибанежад и Крайдер, при первой шайбе, это что-то запредельное.
Просто феноменально разыгранное большинство!!!
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