«Рейнджерс» обыграли «Эдмонтон» по буллитам (5:4 Б), уступая со счетом 1:4 после 1-го периода

« » обыграли « » по буллитам, уступая со счетом 1:4 после 1-го периода.

Клуб из Нью-Йорка добился гостевой победы со счетом 5:4 Б.

После первого периода «Рейнджерс» уступали со счетом 1:4, но затем забросили 3 шайбы подряд, не пропустив ни одной.

Решающий буллит в серии из 6 раундов реализовал .