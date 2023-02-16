Мартемьянов про 0:1 от СКА: «Равный матч. Моменты неплохие были, надо было забивать, сыграть хладнокровнее, «доесть» шайбу»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги игры со СКА.
Новосибирская команда проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:1.
«Равный матч. Моменты неплохие были, надо было забивать, сыграть хладнокровнее, «доесть» шайбу. Играли немножко не в том составе, в каком планировали, но я благодарен парням – самоотдача и выполнение задания были на хорошем уровне.
У нас вышли некоторые ребята после травм, которые только вкатываются. Надеюсь, что к плей-офф они поймают свою игру. Дали побольше поиграть тем, кому нужна игровая практика.
Подготовка к плей-офф? С таким чемпионатом сложно готовиться как-то особенно, но парни молодцы, схватывают на лету. Была пара тренировок на атлетизм перед поездкой, но не более пока.
В чем феномен «Сибири»? Более-менее ровно прошли чемпионат, стабильно набирали очки. Вратари одинаково хорошо играют, в какой-то момент команда поймала кураж, верили друг в друга, в тренерский штаб», – сказал Мартемьянов.
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