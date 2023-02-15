Федоров после 1:4 от «Локомотива»: «Не думаю, что мы разучились играть. С оптимизмом смотрю в следующий отрезок из пяти матчей. Будем готовы к плей-офф»

высказался после матча против «Локомотива» (1:4).

«Мы сыграли половину матча. К сожалению, грубо ошиблись в третьем периоде, получили ненужный гол. Не смогли перехватить инициативу из-за большого удаления.

Надо посмотреть матч, но я не думаю, что мы разучились играть. С оптимизмом смотрю в следующий отрезок из пяти игр. Мы будем готовы к плей-офф.

Удаление Карнаухова? Конечно, это повлияло. Мы пять минут играли в меньшинстве, пропустили в самом конце, почти справились с задачей. Так бывает. Но это не основной эпизод в сегодняшней игре. В третьем периоде инициатива была за нами – в плане работы с шайбой.

Довольны ли мы, что снова сыграем с « » в субботу? В плане хоккея – у нас интенсивный дивизион, все команды с большой волей и играют с огромной самоотдачей. Я считаю, что такие матчи нужны, они помогают расти.

Удивил ли атакующий «Локомотив»? Мы смотрели их последние матчи, поэтому предполагали, что соперник так сыграет. Ребятам об этом говорили. Хоккей не стоит на месте, все команды пытаются найти улучшения в своей игре. Это одно из улучшений игры «Локомотива». Но, считаю, они все равно аккуратно играют при потере шайбы», – сказал главный тренер .