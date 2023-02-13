Путин поручил властям Петербурга передать землю под строительство ледового дворца для завода, где производят зенитно-ракетные комплексы. Президент сказал, что с удовольствием сыграл бы там в хоккей

поручил петербургским властям передать землю под ледовый дворец.

Президент России распорядился изыскать земельный участок под строительство ледового дворца для Обуховского завода, говорится в перечне поручений по итогам встречи с работниками предприятия, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными за выполнение поручений указаны губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и гендиректор Обуховского завода Михаил Подвязников.

Также ответственные стороны должны проработать возможность софинансирования ледового дворца. Доклад по исполнению поручений должен быть представлен в срок до 1 мая 2023 года.

Во время встречи c работниками Обуховского завода, прошедшей 18 января, Путин сказал, что на льду будущего дворца он с удовольствием сыграл бы в хоккей.

Обуховский завод – предприятие оборонно-промышленного комплекса России в Санкт-Петербурге, входит в Концерн ВКО «Алмаз – Антей». Основной продукцией предприятия являются зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит», С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф».