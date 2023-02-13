НХЛ. «Миннесота» примет «Флориду», «Детройт» против «Ванкувера»

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«Миннесота» примет «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В другой игре дня «Детройт» встретится с «Ванкувером». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Оттава – Калгари
Дата проведения
14 февраля, 03.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Флорида
Дата проведения
14 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Аризона
Дата проведения
14 февраля, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Детройт
Дата проведения
14 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Баффало
Дата проведения
14 февраля, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

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1 комментарий

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Michael Yashkin-Daszkiewicz
удачи Ванкуверу в матче который может иметь непредсказуемый результат.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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