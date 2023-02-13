НХЛ. «Миннесота» примет «Флориду», «Детройт» против «Ванкувера»
«Миннесота» примет «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В другой игре дня «Детройт» встретится с «Ванкувером».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 февраля, 03.30, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 14 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 14 февраля, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 14 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 14 февраля, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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