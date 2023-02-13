НХЛ. «Миннесота» примет «Флориду», «Детройт» против «Ванкувера»

«Миннесота» примет «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В другой игре дня «Детройт» встретится с «Ванкувером».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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