Хедман – 5-й действующий защитник с 500 передачами в НХЛ
Виктор Хедман – 5-й действующий защитник с 500 передачами в НХЛ.
32-летний игрок «Тампы» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (5:1).
На его счету 35 (4+31) очков в 49 играх сезона, за карьеру в рамках регулярок – 638 (138+500) очков в 947 играх.
До него рубежа в 500 передач достигли Брент Бернс («Каролина», 577 в 1303), Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 560 в 891), Райан Сутер («Даллас», 551 в 1334) и Крис Летанг («Питтсбург», 522 в 975).
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