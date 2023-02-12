Хедман – 5-й действующий защитник с 500 передачами в НХЛ

– 5-й действующий защитник с 500 передачами в .

32-летний игрок « » достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (5:1).

На его счету 35 (4+31) очков в 49 играх сезона, за карьеру в рамках регулярок – 638 (138+500) очков в 947 играх.

До него рубежа в 500 передач достигли («Каролина», 577 в 1303), («Сан-Хосе», 560 в 891), Райан Сутер («Даллас», 551 в 1334) и Крис Летанг («Питтсбург», 522 в 975).