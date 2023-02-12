Кросби получил 20 минут штрафа в матче с «Кингс». Он был удален до конца игры впервые в карьере – за споры с судьями
Сидни Кросби получил 20 минут штрафа в матче с «Лос-Анджелесом».
«Кингс» разгромили «Пингвинс» в регулярном чемпионате НХЛ (6:0).
В третьем периоде капитан «Питтсбурга» получил удар в спину от защитника калифорнийцев Мики Андерсона. Кросби подъехал к игроку соперника и начал высказывать ему свое недовольство.
В итоге судьи выписали Андерсону малый штраф, а также дисциплинарные – обоим игрокам. Кросби, однако, не успокаивался, не уходил со льда и спорил с судьями, за что получил еще одну 10-минутку – до конца игры.
Канадец был удален до конца игры впервые в своей карьере в НХЛ. Тем не менее, этот матч не стал для него рекордным по штрафу.
В январе 2009 года он набрал 21 минуту в матче с «Флоридой», включая наказание за инициирование драки с Бреттом Маклином.
Понимаю Кросби…
Главный вопрос: нахрена так делать? Тем более когда ведешь 5:0..