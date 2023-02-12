Кросби получил 20 минут штрафа в матче с «Кингс». Он был удален до конца игры впервые в карьере – за споры с судьями

Теги судьи Питтсбург Лос-Анджелес Сидни Кросби НХЛ Мики Андерсон Хоккей

Сидни Кросби получил 20 минут штрафа в матче с «Лос-Анджелесом».

«Кингс» разгромили «Пингвинс» в регулярном чемпионате НХЛ (6:0).

В третьем периоде капитан «Питтсбурга» получил удар в спину от защитника калифорнийцев Мики Андерсона. Кросби подъехал к игроку соперника и начал высказывать ему свое недовольство. 

В итоге судьи выписали Андерсону малый штраф, а также дисциплинарные – обоим игрокам. Кросби, однако, не успокаивался, не уходил со льда и спорил с судьями, за что получил еще одну 10-минутку – до конца игры. 

Канадец был удален до конца игры впервые в своей карьере в НХЛ. Тем не менее, этот матч не стал для него рекордным по штрафу.

В январе 2009 года он набрал 21 минуту в матче с «Флоридой», включая наказание за инициирование драки с Бреттом Маклином. 

9 комментариев

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ogent
Ответ tigermv
Грязный прием! Понимаю Кросби… Главный вопрос: нахрена так делать? Тем более когда ведешь 5:0..
Так они постоянно так грубили, весь матч.....А судьи смотрели на это сквозь пальцы.
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ogent
Ответ Илья Цветков
Что Кросби то сделал, стоял себе просто, высказался арбитру по матушке наверное и поехал в раздевалку
Согласен судьи явно переборщили.....Там действитель сыграли очень грубо против Кросби, и поэтому его возмущение вполне справедливое.... Против него же очень грубо сыграли, и еще вдобавок его же и наказали...
+2
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PatologoanatoM
Андерсон по сравнению с Кросби щенок ещё зелёный , а такой кросс-чек при уже сделанном матче, это просто неуважение, все правильно ему Кросби выговаривал, полосатые начудили, дав им ещё обобдку сверху, иной раз на пятаке жёстче хлестаются и вообще ничего не дают, как Сергач и Гарланд недавно
+3
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Latenight Radio
Как-нибудь Майки Андерсон получит неиллюзорных звездюлей, вот увидите. Это он Драю в плей-офф лодыжку повредил, а потом пытался туда же ковырять.
+3
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Егор Коренев
Фантомас разбушевался
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tigermv
Грязный прием!
Понимаю Кросби…

Главный вопрос: нахрена так делать? Тем более когда ведешь 5:0..
+10
0
+10
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Двестик Двестик
По-хорошему, разбираться должен был тафгай
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Кукушка Кукушка
Зачем так бить клюшкой в спину при 5-0 за 10 минут до конца матча...
+7
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+7
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Илья Цветков
Что Кросби то сделал, стоял себе просто, высказался арбитру по матушке наверное и поехал в раздевалку
+7
0
+7
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