Макар не сыграл с «Тампой» из-за травмы головы, полученной в игре с «Питтсбургом». Защитник «Колорадо» пропустит еще как минимум 1 матч

не сыграл с «Тампой» из-за травмы головы, полученной в матче с « ».

Защитник « » был травмирован в результате эпизода с участием форварда «Пингвинс» .

Дисквалификации не последовало, так как момент был расценен как столкновение, а не удар в голову.

Макар не сыграл с « » (0:5) и пропустит как минимум еще одну игру. Следующий матч «Эвеланш» проведут против «Флориды» (11 февраля).

В текущем сезоне у 24-летнего игрока 45 (13+32) очков в 45 играх при полезности «+5» и среднем времени 27:03.