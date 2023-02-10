Макар не сыграл с «Тампой» из-за травмы головы, полученной в игре с «Питтсбургом». Защитник «Колорадо» пропустит еще как минимум 1 матч

Теги травмы Питтсбург Тампа-Бэй Колорадо Джефф Картер НХЛ Кэйл Макар Хоккей

Кэйл Макар не сыграл с «Тампой» из-за травмы головы, полученной в матче с «Питтсбургом».

Защитник «Колорадо» был травмирован в результате эпизода с участием форварда «Пингвинс» Джеффа Картера.

Дисквалификации не последовало, так как момент был расценен как столкновение, а не удар в голову. 

Макар не сыграл с «Тампой» (0:5) и пропустит как минимум еще одну игру. Следующий матч «Эвеланш» проведут против «Флориды» (11 февраля). 

В текущем сезоне у 24-летнего игрока 45 (13+32) очков в 45 играх при полезности «+5» и среднем времени 27:03. 

 

2 комментария

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Direct free kick
Грязный шиттсбург вырубил Макара и разумеется ничего серьёзного за это им не было
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-1
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Deathspell Omega
Ну, там грязновато его Джефф Картер приложил локтем в голову... Примерно после таких ударов у того же Кросби проблемы и начались.
+2
-1
+1
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