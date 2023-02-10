Макар не сыграл с «Тампой» из-за травмы головы, полученной в игре с «Питтсбургом». Защитник «Колорадо» пропустит еще как минимум 1 матч
Кэйл Макар не сыграл с «Тампой» из-за травмы головы, полученной в матче с «Питтсбургом».
Защитник «Колорадо» был травмирован в результате эпизода с участием форварда «Пингвинс» Джеффа Картера.
Дисквалификации не последовало, так как момент был расценен как столкновение, а не удар в голову.
Макар не сыграл с «Тампой» (0:5) и пропустит как минимум еще одну игру. Следующий матч «Эвеланш» проведут против «Флориды» (11 февраля).
В текущем сезоне у 24-летнего игрока 45 (13+32) очков в 45 играх при полезности «+5» и среднем времени 27:03.
2 комментария