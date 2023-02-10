Джек Хьюз может пропустить несколько недель из-за травмы верхней части тела. У форварда «Нью-Джерси» 67 очков в 50 играх

может пропустить несколько недель из-за травмы верхней части тела.

21-летний форвард « » не сыграл в сегодняшнем матче с «Сиэтлом» (3:1) в рамках регулярного чемпионата .

В прошлом матче с «Ванкувером» (5:4 ОТ) он пропустил несколько смен, но в итоге доиграл его до конца, набрав 3 (2+1) очка.

Главный тренер «Девилс» Линди Рафф надеется на то, что восстановление игрока не должно затянуться.

В активе первого номера драфта-2019 67 (35+32) очков в 50 играх сезона. Он идет на текущем третьем месте в гонке снайперов.

В прошлом сезоне Хьюз из-за травм провел только 49 матчей в регулярном чемпионате.