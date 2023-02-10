Джек Хьюз может пропустить несколько недель из-за травмы верхней части тела. У форварда «Нью-Джерси» 67 очков в 50 играх
Джек Хьюз может пропустить несколько недель из-за травмы верхней части тела.
21-летний форвард «Нью-Джерси» не сыграл в сегодняшнем матче с «Сиэтлом» (3:1) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
В прошлом матче с «Ванкувером» (5:4 ОТ) он пропустил несколько смен, но в итоге доиграл его до конца, набрав 3 (2+1) очка.
Главный тренер «Девилс» Линди Рафф надеется на то, что восстановление игрока не должно затянуться.
В активе первого номера драфта-2019 67 (35+32) очков в 50 играх сезона. Он идет на текущем третьем месте в гонке снайперов.
В прошлом сезоне Хьюз из-за травм провел только 49 матчей в регулярном чемпионате.
4 комментария