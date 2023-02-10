Джек Хьюз может пропустить несколько недель из-за травмы верхней части тела. У форварда «Нью-Джерси» 67 очков в 50 играх

Теги травмы Нью-Джерси Линди Рафф НХЛ Джек Хьюз Хоккей

Джек Хьюз может пропустить несколько недель из-за травмы верхней части тела.

21-летний форвард «Нью-Джерси» не сыграл в сегодняшнем матче с «Сиэтлом» (3:1) в рамках регулярного чемпионата НХЛ

В прошлом матче с «Ванкувером» (5:4 ОТ) он пропустил несколько смен, но в итоге доиграл его до конца, набрав 3 (2+1) очка. 

Главный тренер «Девилс» Линди Рафф надеется на то, что восстановление игрока не должно затянуться.

В активе первого номера драфта-2019 67 (35+32) очков в 50 играх сезона. Он идет на текущем третьем месте в гонке снайперов. 

В прошлом сезоне Хьюз из-за травм провел только 49 матчей в регулярном чемпионате. 

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4 комментария

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Александр Иванов
Хороший ход набрал, жаль что травма может помешать первую сотню набрать.
+2
0
+2
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iron_m
Ответ Фанат Ференцвароша
Блин, жаль НД много очков уже набрал. Хотя в теории Айлы догнать могут. Тем более уже отыгрывали отрыв 15 очков (до 3 сокращали)
Сегодняшние результаты тебе в помощь, бедняга
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Ференцвароша
Блин, жаль НД много очков уже набрал. Хотя в теории Айлы догнать могут. Тем более уже отыгрывали отрыв 15 очков (до 3 сокращали)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Алексеевич
Серьезная потеря для дьяволов
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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