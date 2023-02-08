У Виртанена конфликт с игроками «Виспа». Он беспокоится только за свое имя и подрался с партнером по команде, который сказал руководству: «Или он, или мы»

может покинуть швейцарский клуб из-за конфликта с хоккеистами.

Канадский нападающий в ноябре 2022 года перешел в «Висп», который играет во втором швейцарском дивизионе.

Бывший форвард « » и « » набрал 25 (14+11) очков в 21 матче в Швейцарии.

Однако, несмотря на результативность, хоккеисты «Виспа» хотят, чтобы Виртанен покинул команду.

Это связано с тем, что Виртанен поругался с игроками и, как отмечается, заботился не о команде, а только о своем имени.

Также сообщается, что Виртанен подрался с товарищем по команде Даниэлем Эйгенманном. Известно, что Эйгенманн обратился к руководству клуба от имени партнеров по команде, сказав: «Или он, или мы».

«Кэнакс» выбрали Виртанена под шестым номером в первом раунде драфта НХЛ-2014.