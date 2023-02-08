У Виртанена конфликт с игроками «Виспа». Он беспокоится только за свое имя и подрался с партнером по команде, который сказал руководству: «Или он, или мы»

Теги Спартак Ванкувер НХЛ чемпионат Швейцарии КХЛ Висп Джейк Виртанен Хоккей

Джейк Виртанен может покинуть швейцарский клуб из-за конфликта с хоккеистами.

Канадский нападающий в ноябре 2022 года перешел в «Висп», который играет во втором швейцарском дивизионе.

Бывший форвард «Ванкувера» и «Спартака» набрал 25 (14+11) очков в 21 матче в Швейцарии.

Однако, несмотря на результативность, хоккеисты «Виспа» хотят, чтобы Виртанен покинул команду.

Это связано с тем, что Виртанен поругался с игроками и, как отмечается, заботился не о команде, а только о своем имени.

Также сообщается, что Виртанен подрался с товарищем по команде Даниэлем Эйгенманном. Известно, что Эйгенманн обратился к руководству клуба от имени партнеров по команде, сказав: «Или он, или мы».

«Кэнакс» выбрали Виртанена под шестым номером в первом раунде драфта НХЛ-2014.

3 комментария

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Uriah Heep
Кто-то удивлен?!
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khayembii
Ответ hemsky
в КХЛ пригодился бы сейчас, даже со своим характером.
сомневаюсь, учитывая, как он бросил играть после десяти матчей за Спартак
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hemsky
в КХЛ пригодился бы сейчас, даже со своим характером.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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