Юлия Лысенко о Пономареве: «Девочки попросили разрешения называть мужа папой. Впервые почувствовала, что такое настоящая семья»

Юлия Лысенко высказалась о разнице в возрасте с Василием Пономаревым.

20-летний игрок системы «Каролины» женился на 32-летней Лысенко. У бывшей участницы «Фабрики звезд» есть две дочери от первого брака.

«Многие не могут позволить себе быть счастливыми из-за общественного мнения.

Так и живут всю жизнь для кого-то, боясь осуждений. Живут, чтобы угодить кому-то. Но жизнь у нас одна. Выбирайте себя и свою жизнь

Девочки попросили разрешения называть мужа папой. Наверное, этим ответом можно объяснить все.

Они его очень любят, а он их. Я впервые увидела, почувствовала, что такое настоящая семья и как мужчина может относиться к детям», – сказала Лысенко.