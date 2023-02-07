Козенс подписал 7-летний контракт с «Баффало» с зарплатой 7,1 млн долларов в год

Теги Баффало НХЛ Дилан Козенс Хоккей

«Баффало» подписал контракт с Диланом Козенсом на 49,7 миллиона долларов.

21-летний нападающий продлил договор с клубом на семь лет и среднегодовой зарплатой в размере 7,1 миллиона долларов.

Соглашение начнет действовать со следующего чемпионата.

Текущий сезон является для хоккеиста заключительным по договору новичка с кэпхитом 894,167 тысячи долларов.

Канадский форвард набрал 43 (17+26) очка при полезности «плюс 3» в 49 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

Всего в лиге Козенс провел 169 игр и записал на свой счет 94 (34+60) балла за результативность.

«Баффало» выбрал Козенса в первом раунде драфта НХЛ-2019 под общим седьмым номером.

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
memphis
Ответ TTTs
Пора тебе браться за перо.
Тоже подумываю над этим)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс
Ответ Joe Biden
Баффало очень хорошо упакованы. Есть 3 готовых тройки. Есть Далин и в целом неплохая защитная линия. У Окпосо, Бишопа, Хинострозы контракты кончаются. Балласта в команде нет. Нужен сильный вратарь.
В чем не плохая защитная линия??? Далин, надежда Паур и Любушкин?😢
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс
Ответ Виталий Денисов
Молодой игрок, 21 год, выбранный в первой десятке, уже в этом сезоне почти очко за игру. Адекватный контракт на перспективу. Становится одним из лидеров Баффало уже в этом сезоне, топ - 6. Хорошая банда у них подбирается. Тем более Окпосо на выход.
Эх... Если бы все кто выбран в первой десятки проводили карьеры скажем условного "Хоссы", цены им не было, но история знает очень много обратных примеров
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Joe Biden
Баффало очень хорошо упакованы. Есть 3 готовых тройки. Есть Далин и в целом неплохая защитная линия.
У Окпосо, Бишопа, Хинострозы контракты кончаются. Балласта в команде нет.
Нужен сильный вратарь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TTTs
Ответ memphis
По нынешним временам вполне норм, учитывая, что уже через 2-3 года эти 7 могут совсем стать привычными для напов второго звена. Казенс явно прогрессирует. И в этом сезоне было бы больше очков, но "его" веселящаяся по краям молодежь Куинн и Петерка наелись хоккеем и матчей на 10 почти потухли. Казенс при этом и в других сочетаниях неплохо смотрелся, подтаскивал партнеров. При таком прогрессе можно будет через те же 2-3 сезона контракт считать справедливым.
Пора тебе браться за перо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PatologoanatoM
Ответ Антон
Переплата, на мой взгляд. Но Баффало выбирать не приходится, к ним очереди из Макдэвидов не стоят.
Контракты Норриса, Штюцле, Сузуки, Томаса и тд переплата?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс
Много. Да самый расцвет, но нет уверенности что будет стабильно прогрессировать. Видимо действительно, как написали выше, Буффало должно переплачивать в отличии от того же Эдмонтона
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
37old
Теперь это ориентир для молодых центров 2го звена.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Денисов
Молодой игрок, 21 год, выбранный в первой десятке, уже в этом сезоне почти очко за игру. Адекватный контракт на перспективу. Становится одним из лидеров Баффало уже в этом сезоне, топ - 6. Хорошая банда у них подбирается. Тем более Окпосо на выход.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j-rich
Ответ Darkhan Darkhan
Почему Кузьменко дали меньше?
Ему не 21 и потенциал Козенса намного больше. Он в топ 10 на драфте был выбран
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darkhan Darkhan
Почему Кузьменко дали меньше?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARoman91
Козенс - будущее сборной Канады
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
memphis
По нынешним временам вполне норм, учитывая, что уже через 2-3 года эти 7 могут совсем стать привычными для напов второго звена.
Казенс явно прогрессирует. И в этом сезоне было бы больше очков, но "его" веселящаяся по краям молодежь Куинн и Петерка наелись хоккеем и матчей на 10 почти потухли. Казенс при этом и в других сочетаниях неплохо смотрелся, подтаскивал партнеров. При таком прогрессе можно будет через те же 2-3 сезона контракт считать справедливым.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllanHouston
Ответ Антон
Переплата, на мой взгляд. Но Баффало выбирать не приходится, к ним очереди из Макдэвидов не стоят.
на вырост
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон
Переплата, на мой взгляд. Но Баффало выбирать не приходится, к ним очереди из Макдэвидов не стоят.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий