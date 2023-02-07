Козенс подписал 7-летний контракт с «Баффало» с зарплатой 7,1 млн долларов в год

« » подписал контракт с на 49,7 миллиона долларов.

21-летний нападающий продлил договор с клубом на семь лет и среднегодовой зарплатой в размере 7,1 миллиона долларов.

Соглашение начнет действовать со следующего чемпионата.

Текущий сезон является для хоккеиста заключительным по договору новичка с кэпхитом 894,167 тысячи долларов.

Канадский форвард набрал 43 (17+26) очка при полезности «плюс 3» в 49 матчах нынешнего регулярного чемпионата .

Всего в лиге Козенс провел 169 игр и записал на свой счет 94 (34+60) балла за результативность.

«Баффало» выбрал Козенса в первом раунде драфта НХЛ-2019 под общим седьмым номером.