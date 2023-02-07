Козенс подписал 7-летний контракт с «Баффало» с зарплатой 7,1 млн долларов в год
«Баффало» подписал контракт с Диланом Козенсом на 49,7 миллиона долларов.
21-летний нападающий продлил договор с клубом на семь лет и среднегодовой зарплатой в размере 7,1 миллиона долларов.
Соглашение начнет действовать со следующего чемпионата.
Текущий сезон является для хоккеиста заключительным по договору новичка с кэпхитом 894,167 тысячи долларов.
Канадский форвард набрал 43 (17+26) очка при полезности «плюс 3» в 49 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.
Всего в лиге Козенс провел 169 игр и записал на свой счет 94 (34+60) балла за результативность.
«Баффало» выбрал Козенса в первом раунде драфта НХЛ-2019 под общим седьмым номером.
У Окпосо, Бишопа, Хинострозы контракты кончаются. Балласта в команде нет.
Нужен сильный вратарь.
Казенс явно прогрессирует. И в этом сезоне было бы больше очков, но "его" веселящаяся по краям молодежь Куинн и Петерка наелись хоккеем и матчей на 10 почти потухли. Казенс при этом и в других сочетаниях неплохо смотрелся, подтаскивал партнеров. При таком прогрессе можно будет через те же 2-3 сезона контракт считать справедливым.