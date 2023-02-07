Подколзин сыграл в НХЛ впервые с ноября: 3 броска и 4 хита за 15:31 с «Нью-Джерси»

Теги Нью-Джерси Ванкувер НХЛ Василий Подколзин Хоккей

Форвард «Ванкувера» Василий Подколзин сыграл в НХЛ впервые с ноября.

21-летний россиянин был отправлен в «Эбботсфорд» в ноябре прошлого года. В 28 матчах в регулярном чемпионате АХЛ он набрал 18 (7+11) очков.

В 17 матчах в текущем сезоне НХЛ в его активе 3 (0+3) балла.

Сегодня Подколзин (15:31, 0:27 – в большинстве, полезность «0») нанес 3 броска в створ, применил 4 силовых приема, сделал 1 блок и допустил 1 потерю. 

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