Леонид Вайсфельд: «Ларионов в 62 года встает за пульт, никого не тренировал и показывает результат! Перед сезоном «Торпедо» – первый кандидант на невыход в плей-офф»

поделился мнением о результатах « » в сезоне КХЛ.

– Насколько для вас стало откровением выступление «Торпедо» в нынешнем сезоне? Нижегородцы уже поднялись на второе место в Западной конференции.

– Да, конечно, это стало самой большой сенсацией со знаком плюс. Откровенно говоря, даже представить себе не мог, что они так будут играть.

Перед началом сезона в одном из изданий мы анализировали, кто не попадет точно в плей-офф. Первый кандидат – «Торпедо». А теперь такая история… Прямо какая-то аномалия. Даже не знаю, чем это объяснить.

– Гением Ларионова?

– Понятно, что это работа Ларионова и его штаба. Но все равно как-то ненормально выглядит. Но показательным будет даже не нынешний плей-офф.

Допускаю, в предстоящем Кубке Гагарина они выступят хорошо, а вот в следующий сезон не факт, что смогут удержаться на таком же уровне.

– Тут даже больше интересно, сможет ли работа Ларионова задать тренд в нашем хоккее. Что можно достигать результата с минимальными тратами, показывая еще и красивый хоккей?

– Какой-то анализ будет. Но меня немножко смущает вся эта ситуация: набрали ребят, которых особо никто не знал, а сейчас они выходят чуть ли не на уровень сборной.

Хочется понять: это просто стечение обстоятельств или такая гениальная селекция? Поэтому и говорю, что хотелось бы посмотреть на «Торпедо» в следующие несколько лет.

– Понять, что не случайность.

– Тут много странностей. При всем уважении к Ларионову.

Он – великий игрок, но человек в 62 года встает за пульт, никого до этого не тренировал и показывает такой результат! Как-то выглядит аномально!

Но тем интереснее наблюдать, как вся эта история будет развиваться, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .