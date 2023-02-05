Леонид Вайсфельд: «Ларионов в 62 года встает за пульт, никого не тренировал и показывает результат! Перед сезоном «Торпедо» – первый кандидант на невыход в плей-офф»

Теги Торпедо Леонид Вайсфельд Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился мнением о результатах «Торпедо» в сезоне КХЛ.

– Насколько для вас стало откровением выступление «Торпедо» в нынешнем сезоне? Нижегородцы уже поднялись на второе место в Западной конференции.

– Да, конечно, это стало самой большой сенсацией со знаком плюс. Откровенно говоря, даже представить себе не мог, что они так будут играть.

Перед началом сезона в одном из изданий мы анализировали, кто не попадет точно в плей-офф. Первый кандидат – «Торпедо». А теперь такая история… Прямо какая-то аномалия. Даже не знаю, чем это объяснить.

– Гением Ларионова?

– Понятно, что это работа Ларионова и его штаба. Но все равно как-то ненормально выглядит. Но показательным будет даже не нынешний плей-офф.

Допускаю, в предстоящем Кубке Гагарина они выступят хорошо, а вот в следующий сезон не факт, что смогут удержаться на таком же уровне.

– Тут даже больше интересно, сможет ли работа Ларионова задать тренд в нашем хоккее. Что можно достигать результата с минимальными тратами, показывая еще и красивый хоккей?

– Какой-то анализ будет. Но меня немножко смущает вся эта ситуация: набрали ребят, которых особо никто не знал, а сейчас они выходят чуть ли не на уровень сборной.

Хочется понять: это просто стечение обстоятельств или такая гениальная селекция? Поэтому и говорю, что хотелось бы посмотреть на «Торпедо» в следующие несколько лет.

– Понять, что не случайность.

– Тут много странностей. При всем уважении к Ларионову.

Он – великий игрок, но человек в 62 года встает за пульт, никого до этого не тренировал и показывает такой результат! Как-то выглядит аномально!

Но тем интереснее наблюдать, как вся эта история будет развиваться, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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4 комментария

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Ковид 07.10.52
Судя по успехам Ротенберга , который вообще никто в хоккее и Ларионова, который на старости лет впервые руководит командой...понимаешь, что наш хоккей в глубокой. глубокой...
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koshaus
Надёжин, "При всём уважениИ к Ларионову" правильно.
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37old
...человек в 62 года встает за пульт, никого до этого не тренировал и показывает такой результат!

Понятно. У Мостового еще много лет в запасе.
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+1
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Su
«Аномалия» это в нашем хоккее, оказывается, когда эрудированный и умный (тренер пусть и начинающий, но игрок неслабой величины) добивается успеха… Аномалия как раз в том, что это аномалия. Что одно и то же самоуверенное быдло ходит по постам в лиге по кругу. Причем без особых в основном успехов… Нижнему - поздравления и медаль за отвагу, с которой решились этот круг разорвать, назначив ИЛ. Молодцы!
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