Коньков о влиянии прихода Ротенберга в «Динамо» на Кудашова: «Нет повода для беспокойств. Если человек руководит молодежным хоккеем, это разные с главным тренером должности»

Сергей Коньков не считает приход Романа Ротенберга в «Динамо» угрозой тренеру.

Сегодня стало известно, что бывший главный тренер СКА вошел в совет директоров московского клуба.

– Будет ли на Алексея Кудашова дополнительно давить присутствие в клубе Романа Ротенберга и понимание того, что он может занять должность главного тренера команды?

– Думаю, что здесь нет повода для беспокойств. Каждый занимается своим делом. Если человек заходит в руководство школой и молодежным хоккеем, это немного разные с главным тренером должности. Думаю, что и высшее руководство «Динамо » все прекрасно понимает.

Если они хотят поменять тренера, то они это сделают в любом случае. Но думаю, что все уверены в качестве работы Алексея Николаевича [Кудашова]. А разговоры о его возможной отставке специально подогревает пресса. Уверен, что ничего подобного произойти не должно, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо». Что об этом известно