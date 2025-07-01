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  • Коньков о влиянии прихода Ротенберга в «Динамо» на Кудашова: «Нет повода для беспокойств. Если человек руководит молодежным хоккеем, это разные с главным тренером должности»
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Коньков о влиянии прихода Ротенберга в «Динамо» на Кудашова: «Нет повода для беспокойств. Если человек руководит молодежным хоккеем, это разные с главным тренером должности»

Сергей Коньков не считает приход Романа Ротенберга в «Динамо» угрозой тренеру.

Сегодня стало известно, что бывший главный тренер СКА вошел в совет директоров московского клуба. 

– Будет ли на Алексея Кудашова дополнительно давить присутствие в клубе Романа Ротенберга и понимание того, что он может занять должность главного тренера команды?

– Думаю, что здесь нет повода для беспокойств. Каждый занимается своим делом. Если человек заходит в руководство школой и молодежным хоккеем, это немного разные с главным тренером должности. Думаю, что и высшее руководство «Динамо» все прекрасно понимает.

Если они хотят поменять тренера, то они это сделают в любом случае. Но думаю, что все уверены в качестве работы Алексея Николаевича [Кудашова]. А разговоры о его возможной отставке специально подогревает пресса. Уверен, что ничего подобного произойти не должно, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина. 

Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо». Что об этом известно

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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