  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Ванкувер» продлил контракт с Демко на 3 года и 8,5 млн за сезон. С Гарландом – на 6 лет и 6 млн в год
7

«Ванкувер» продлил контракт с Демко на 3 года и 8,5 млн за сезон. С Гарландом – на 6 лет и 6 млн в год

«Ванкувер» продлил контракты с Тэтчером Демко и Конором Гарландом.

Действующие соглашения обоих игроков рассчитаны до 30 июня 2026 года. Срок действия новых договоров будет отсчитываться с сезона-2026/27.

29-летний Демко подписал контракт на 3 года со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 8,5 млн долларов. Сейчас он получает по 5 млн долларов в год.

Голкипер пропустил большую часть минувшего сезона из-за травмы, проведя в регулярном чемпионате 23 игры. Он отражал 88,9% бросков при коэффициенте надежности 2,90.

Соглашение 29-летнего Гарланда рассчитано на 6 лет с кэпхитом 6 млн долларов. Текущая средняя годовая зарплата игрока – 4,95 млн долларов.

Форвард выступает за «Ванкувер» четыре сезона. В прошлой регулярке на его счету 49 (19+30) очков за 81 матч при полезности «минус 12».

Куда перейдут Орлов и Гавриков? Кто заманит Элерса? Онлайн открытия рынка в НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Ванкувера»
logoВанкувер
logoТэтчер Демко
logoКонор Гарланд
деньги
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ванкувер» продлил контракт с Рятю на 2 года. Кэпхит – 775 тысяч долларов
вчера, 18:52
«Ванкувер» и Демко близки к продлению контракта (Фрэнк Серавалли)
8вчера, 15:53
«Ванкувер» пригласил Сафонова в лагерь развития. Ранее клуб выменял права на форварда «Ак Барса» у «Чикаго»
1вчера, 06:55
Главные новости
«Каролина» продлила Станковена на 8 лет с кэпхитом 6 млн долларов. Форвард перешел из «Далласа» в результате обмена Рантанена
854 минуты назад
Ротенберг о «Динамо»: «Большая честь присоединиться к клубу с великой историей. Будем выстраивать систему подготовки резерва, создадим условия для развития молодых игроков»
44сегодня, 15:03
«Айлендерс» продлили Деанджело на год и 1,75 млн долларов. Защитник перешел в клуб из СКА по ходу прошлого сезона
12сегодня, 14:55
«Флорида» продлила контракт с Маршандом на 6 лет и 5,25 млн долларов за сезон. У 37-летнего форварда 10+10 за 23 игры в минувшем плей-офф
40сегодня, 14:42
Ротенберг – в совете директоров «Динамо», клуб подтвердил: «Приветствуем Романа Борисовича и желаем успехов на благо развития детского и молодежного хоккея»
71сегодня, 14:26
Кузнецовым интересуются около 10 клубов НХЛ, заявил Бабаев: «Он больше не игрок за 8 млн долларов. Качественный центр по разумной цене – это выгодная сделка для многих»
23сегодня, 13:51
Обмен Марнера в «Вегас» подтвержден. Форвард возьмет 93-й номер – под 16-м играет Дорофеев
12сегодня, 13:34
Гранлунд станет свободным агентом. У «Далласа» не хватило средств под потолком на 33-летнего форварда (Пьер ЛеБрюн)
9сегодня, 13:15
Проворов еще не подписал с «Коламбусом» контракт на 7 лет и 59,5 млн долларов. Переговоры продолжатся сегодня (Аарон Порцлайн)
7сегодня, 12:33
Никитин о ЦСКА: «Прекрасно знал, куда иду – я постоянно ищу этот стресс. Честно работали 4 года в Ярославле и заслужили право сделать выбор»
43сегодня, 12:20
Ко всем новостям
Последние новости
Коньков о давлении на Кудашова из-за Ротенберга в «Динамо»: «Нет повода для беспокойств. Если человек заходит в руководство школой и молодежным хоккеем, это немного разные с главным тренером должности»
5 минут назад
«Сент-Луис» обменял Болдука в «Монреаль» на Майллу
111 минут назад
«Торонто» объявил о новом контракте с Найзом – на 6 лет с кэпхитом 7,75 млн долларов. Ограничение на обмен будет только в 6-м сезоне
121 минуту назад
«Эдмонтон» обменял Арвидссона в «Бостон» на выбор в 5-м раунде драфта-2027. У форварда остался год контракта с кэпхитом 4 млн долларов
130 минут назад
«Нью-Джерси» продлил Аллена на 5 лет, кэпхит – 1,8 млн долларов. Вратарю исполнится 35 в августе
243 минуты назад
«Калгари» продлил контракт с Хэнли на 2 года. Кэпхит – 1,75 млн долларов, для 34-летнего защитника это максимум в карьере
сегодня, 15:20
«Флорида» подписала Тарасова на год и 1,05 млн долларов и продлила Носека на год и 775 тысяч
сегодня, 15:05
Просветов интересен клубам НХЛ. ЦСКА расторг контракт с 26-летним голкипером в мае (Фрэнк Серавалли)
2сегодня, 14:07
Соколов получит 35 млн рублей от ЦСКА за следующий сезон (Михаил Зислис)
3сегодня, 13:02
Бобровский о Третьяке: «Живая легенда, на нем основан фундамент вратарского ремесла в стране. Не случайно у нас столько сильных голкиперов»
1сегодня, 12:48