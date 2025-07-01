«Ванкувер» продлил контракт с Демко на 3 года и 8,5 млн за сезон. С Гарландом – на 6 лет и 6 млн в год

«Ванкувер» продлил контракты с Тэтчером Демко и Конором Гарландом.

Действующие соглашения обоих игроков рассчитаны до 30 июня 2026 года. Срок действия новых договоров будет отсчитываться с сезона-2026/27.

29-летний Демко подписал контракт на 3 года со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 8,5 млн долларов. Сейчас он получает по 5 млн долларов в год.

Голкипер пропустил большую часть минувшего сезона из-за травмы, проведя в регулярном чемпионате 23 игры. Он отражал 88,9% бросков при коэффициенте надежности 2,90.

Соглашение 29-летнего Гарланда рассчитано на 6 лет с кэпхитом 6 млн долларов. Текущая средняя годовая зарплата игрока – 4,95 млн долларов.

Форвард выступает за «Ванкувер » четыре сезона. В прошлой регулярке на его счету 49 (19+30) очков за 81 матч при полезности «минус 12».

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