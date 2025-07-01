«Нью-Джерси» продлил Аллена на 5 лет, кэпхит – 1,8 млн долларов. Вратарю исполнится 35 в августе

«Нью-Джерси» продлил вратаря Джейка Аллена на 5 лет.

Средняя зарплата голкипера (кэпхит) составит 1,8 миллиона долларов. В августе ему исполнится 35 лет.

В минувшем сезоне канадец провел 31 игру за «Девилс» в регулярном чемпионате НХЛ – 13 побед (4 – на ноль), 90,8% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,66.

Всего в регулярках лиги у него 460 матчей, 208 побед (28 – на ноль), 90,8% сэйвов, 2,76. В плей-офф – 29 игр, 11 побед, 92,4%, 2,06.

Его зарплата по прошлому контракту составляла 3,85 млн долларов.