«Вашингтон» продлил контракт с Диланом Строумом на 5 лет и 25 млн долларов

Нападающий Дилан Строум подписал новый контракт с « ».

Срок соглашения рассчитан на 5 лет. Средняя зарплата составит 5 млн долларов (общая сумма контракта – 25 млн долларов).

В нынешнем сезоне НХЛ Строум провел 52 игры в регулярном чемпионате и набрал 36 (11+25) баллов.