«Вашингтон» продлил контракт с Диланом Строумом на 5 лет и 25 млн долларов

Теги Вашингтон НХЛ Дилан Строум Хоккей

Нападающий Дилан Строум подписал новый контракт с «Вашингтоном».

Срок соглашения рассчитан на 5 лет. Средняя зарплата составит 5 млн долларов (общая сумма контракта – 25 млн долларов).

В нынешнем сезоне НХЛ Строум провел 52 игры в регулярном чемпионате и набрал 36 (11+25) баллов.

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8 комментариев

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ottomann
Ответ Direct free kick
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За 1.3 млн он бесподобен)
+1
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Kirill HG
Вообще, даже рад за Строума, нашел свою команду наконец-то в НХЛ и получил контракт!
И это после провалов в Аризоне и Чикаго...

Помню Строума по молодежке, очень запомнился на МЧМ в составе канадцев, вот на взрослом уровне совсем не пошло и с клубами не повезло.
+3
0
+3
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Direct free kick
Следующий шаг - мешка юху на драфт отказов
0
-2
-2
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Dimasick89
Хороший контакт, есть химия с Овечкиным, идёт на 50+ очков за сезон, молодой габаритный, срок не длинный, учитывая увеличение потолка не вижу проблем
+4
0
+4
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Artem Kalugin
А вы ждёте, что парень за 2-3 играть будет? Через год увидим, сумма не космическая по нынешним временам, раздутым дикими контрактами. Через 3-4 года вообще копейки будут.
+4
-1
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Crosby174
Не много ли?
0
-4
-4
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Fart1988 Анодин
Выглядит ужасно.
+1
-5
-4
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Белый офицер
Выглядит бредово.
0
-7
-7
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