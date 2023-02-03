«Вашингтон» продлил контракт с Диланом Строумом на 5 лет и 25 млн долларов
Нападающий Дилан Строум подписал новый контракт с «Вашингтоном».
Срок соглашения рассчитан на 5 лет. Средняя зарплата составит 5 млн долларов (общая сумма контракта – 25 млн долларов).
В нынешнем сезоне НХЛ Строум провел 52 игры в регулярном чемпионате и набрал 36 (11+25) баллов.
И это после провалов в Аризоне и Чикаго...
Помню Строума по молодежке, очень запомнился на МЧМ в составе канадцев, вот на взрослом уровне совсем не пошло и с клубами не повезло.