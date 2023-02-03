Вайсфельд о Мичкове: «Игрок привозит 6 минут штрафа, в том числе за разговоры. Любой другой 18-летний хоккеист за такое в 99% случаев сразу сел бы на лавку»

Теги Леонид Вайсфельд КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался об удалениях Матвея Мичкова в матче с «Витязем». 

18-летний нападающий «Сочи» получил 3 малых штрафа, причем 2 – подряд. Один из них был за оскорбление судей и неспортивное поведение.

– Я был крайне удивлен: 18-летний игрок привозит шесть минут штрафа, в том числе за разговоры. Я даже представить такое не могу в серьезной команде.

Но меня порадовало его интервью – Мичков понимает, какую глупость совершил. Он сказал, что это будет для него хорошим уроком и больше не повторится.

Ему дали этот матч доиграть, только потому что это Мичков. Я просто уверен, что если бы любой другой 18-летний хоккеист такое совершил, то в 99% случаев он сразу сел бы на лавку. В серьезной команде, конечно.

– Может, Мичкову слишком многое прощается, что негативно повлияет на его карьеру?

– Это зависит от того, есть у него мозги или нет. Судя по этому интервью, есть. Если Мичков сделает правильные выводы из этой ситуации, тогда это нормально. А если в следующей игре снова получит две минуты за разговоры, тогда – мои соболезнования, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

Мичков сорвался на судей и привез два гола своей команде. Кажется, у нового Овечкина проблемы с поведением

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4 комментария

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55region
Вы вспомните начало регулярки Всё было про Минкова ему уже тогда корону надели А дальше будет хуже У него уже болезнь Звездого мальчика
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Alexander A
Согласен на все 100%
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mihany12
Вот и растут новые Кокорины- с диагнозом звездная болезнь звезды»
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забанинныйСевер12
Это говорит о том что он там на особом положении, если может себе позволить такое исполнение, а это на пользу точно не пойдёт.
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