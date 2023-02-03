Бернс о борьбе за Кубок Стэнли: «Это мечта. Ради нее ты ставишь стойку для приседаний и наказываешь себя все лето»

высказался о шансах «Каролины» на .

Команда занимает текущее 1-е место в Столичном дивизионе с 76 очками в 51 игре.

«Есть чувство, что мы что-то строим, но его разделяют многие команды. В это очень много всего вкладывается. У меня было несколько отличных сезонов в « ». Мы были близки к вершине, но так и не взобрались на нее. Это мечта. Ради нее ты ставишь стойку для приседаний и наказываешь себя все лето.

Все, чего ты хочешь как игрок, – быть среди участников этой битвы. Хочется бороться за победу, зная, что выступаешь одним из претендентов. Мы чувствуем это.

Мы знаем, что у нас отличная команда. Мы должны играть определенным образом, это нелегко. Каждый вечер по-своему тяжел, но это всегда очень приятно», – сказал 37-летний защитник.