Ларкин о будущем: «Всегда говорил, что вижу себя в «Детройте». Приход Рэймонда и Зайдера всех вдохновил»

Капитан « » рассчитывает остаться в команде надолго.

26-летний игрок летом может стать неограниченно свободным агентом. У него завершается срок действия контракта со средней зарплатой 6,1 миллиона долларов.

Американец провел 551 матч в лиге и набрал 401 (162+239) очко. В плей-офф он сыграл только один раз – 5 игр и 1 гол в 2016 году.

«Я всегда говорил, что вижу себя в «Детройте». Что касается переговоров, то они должны быть проведены. Это все, что я могу сказать по этому поводу.

Я впервые нахожусь в такой ситуации, что могу выйти на рынок. Но я сомневаюсь в том, что в таких случаях все проходит гладко.

Приход Рэймонда и вдохновил меня, всю команду и наших болельщиков. Эти ребята очень важны для будущего. Я доволен тем, как развиваются наши проспекты.

Я не воспринимаю свою роль капитана легкомысленно. Горжусь тем, как представляю команду. Были трудные дни, трудные сезоны.

Наша цель – выигрывать матчи. Я хочу играть в хорошей команде. Считаю, что у нас есть ребята, которые готовы побеждать», – сказал Ларкин.