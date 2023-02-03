Кожевников о ЦСКА: «На пике формы им по силам удержать Кубок Гагарина»

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Александр Кожевников оценил шансы ЦСКА вновь выиграть Кубок Гагарина.

«У армейцев очень опытная и мощная группа лидеров, много мастеров. Иногда они играют словно по желанию – то включатся, то возьмут паузу, отсюда их неровный чемпионат. На пике своей формы ЦСКА по силам удержать Кубок Гагарина.

Если говорить о матче ЦСКА и Уфы, то в нем все зависит от армейцев. Когда они в духе и в форме, могут обыграть любого. Но очень часто дают соперникам гандикап на старте, с трудолюбивой Уфой этот номер не пройдет», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Матч ЦСКА – «Салават Юлаев» состоится сегодня в Москве.

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