Ти Джей Оши: «Все думают, что Овечкин находится в офисе в большинстве, но его способность читать игру – это элита»

похвалил хоккейный интеллект .

Российский нападающий « » занял шестое место в рейтинге лучших хоккеистов в истории по версии The Athletic.

«Все всегда думают, что Овечкин находится в офисе в большинстве или получает шайбу на скорости в быстром отрыве, обыгрывает и забивает. Но его способность читать игровые моменты и находить пространство – это элита», – считает Оши.

Овечкин с 812 шайбами находится на второй месте в списке лучших снайперов в истории лиги. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола.