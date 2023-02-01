Ти Джей Оши: «Все думают, что Овечкин находится в офисе в большинстве, но его способность читать игру – это элита»
Ти Джей Оши похвалил хоккейный интеллект Александра Овечкина.
Российский нападающий «Вашингтона» занял шестое место в рейтинге лучших хоккеистов в истории НХЛ по версии The Athletic.
«Все всегда думают, что Овечкин находится в офисе в большинстве или получает шайбу на скорости в быстром отрыве, обыгрывает и забивает. Но его способность читать игровые моменты и находить пространство – это элита», – считает Оши.
Овечкин с 812 шайбами находится на второй месте в списке лучших снайперов в истории лиги. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола.
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