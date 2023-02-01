Вратарь «Локомотива» Исаев против СКА: отразил 43 из 44 бросков и парировал буллит Хайруллина на 54-й минуте

провел убедительный матч против СКА.

«Локомотив» одержал победу над питерским клубом (2:1) в игре Фонбет чемпионата .

23-летний голкипер ярославской команды отразил 43 из 44 бросков в этом матче. В первом периоде он отбил 11 бросков, во втором – 18, в третьем – 14.

На 54-й минуте при счете 2:1 в пользу « » Исаев справился со штрафным броском нападающего СКА Марата Хайруллина.