Вратарь «Локомотива» Исаев против СКА: отразил 43 из 44 бросков и парировал буллит Хайруллина на 54-й минуте

Теги Локомотив СКА видео КХЛ Марат Хайруллин Даниил Исаев Хоккей

Даниил Исаев провел убедительный матч против СКА.

«Локомотив» одержал победу над питерским клубом (2:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

23-летний голкипер ярославской команды отразил 43 из 44 бросков в этом матче. В первом периоде он отбил 11 бросков, во втором – 18, в третьем – 14.

На 54-й минуте при счете 2:1 в пользу «Локомотива» Исаев справился со штрафным броском нападающего СКА Марата Хайруллина.

4 комментария

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wolkov
элитная игра от Исаева, по сути добытая им победа, причем не первая в сезоне. На следующий год нужно расторгать бочарова, и его 35 лямов на Даню перекидывать, а бэкапом Серегу Мурашова подтягивать
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LokoOk
Первая звезда матча.Даня молодчик!!!
+4
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Огюст
Красавец Даниил- большой вклад внес своей игрой в победу команды -один отражённый буллит в такой "горячей " игре чего стоит !
+4
0
+4
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soleg76
Даня крут!
+4
0
+4
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