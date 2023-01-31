Тарасенко против «Виннипега»: 5-й матч без очков, 3 броска и «минус 1» за 15:29
Владимир Тарасенко остался без очков в 5-м матче подряд.
«Сент-Луис» проиграл «Виннипегу» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Россиянин продлил серию без результативных действий до 5 игр (из них 4 – после восстановления от травмы руки).
В его активе 29 (10+19) очков в 38 играх при полезности «минус 18».
Сегодня Тарасенко (15:29, 2:05 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ ворот, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват.
1 комментарий