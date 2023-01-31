Роман Ротенберг: «Не назвал бы «Торпедо» романтиками. Вы же видели их гол: бросок защитника, подставление – нужно было сделать бокс-аут»
Роман Ротенберг не стал называть «Торпедо» хоккейными романтиками.
Главный тренер СКА поделился мнением после поражения от нижегородской команды (1:2 Б).
– Сегодня у вас «Торпедо» – хоккейные романтики, которые бегут в атаку. А завтра – «Локомотив». Как ваша команда перестраивается под таких разных соперников?
– Конечно, есть тактическая вариативность. Нужно подтянуть игровую дисциплину. Опять сегодня половину матча провели в меньшинстве. Ребята пластались, чтобы не пропустить в этих условиях.
Соперник сегодня вышел свежим составом, они дали отдохнуть своим лидерам, и эта свежесть сыграла роль. Мы же тяжело вошли в игру, не выполнили полностью установку, поэтому получили такой результат на сегодняшний день.
Я бы не назвал «Торпедо» романтиками. В хоккее главная романтика – это голы. По статистике и мы, и соперник много забиваем в этом сезоне – мы на первом месте по голам, «Торпедо» – на втором.
Весь смысл хоккея – именно забивать, радовать болельщиков, но здесь нет места для авантюризма. Креатив и импровизация в зоне атаки всегда имеют место, но вы же видели, как они забили свой гол. Это бросок защитника, подставление под воротами – нам нужно было просто в том моменте сыграть по системе, защитникам сделать бокс-аут.
Мы это разберем, игр без ошибок не бывает. Сезон длинный, тяжелый. Мы преодолели хороший рубеж – забили 200 голов, но сколько еще мы не забили? Могло быть и на 50 голов больше, если бы мы более нацеленно и по-мужски относились к своим моментам.
Так что в первую очередь сейчас нам надо работать над реализацией. Добавим в этом, резервы у нас есть. Плюс нужно меньше удаляться – среди всех команд, которые выходят в плей-офф, мы на первом месте по штрафам. Идти на первом месте в лиге и столько удаляться – недопустимо.
В преддверии важнейших игр если исключить эти удаления, то у нас будет больше сил, чтобы забивать голы. В меньшинстве, когда мы почти половину матча так проводим, рушится игровой ритм, ребята пластаются и получают травмы.
В таких условиях тяжелее забивать. Нам нужно направить всю свою энергию на реализацию. Лучшее меньшинство – это игра без удалений, – сказал главный тренер СКА.
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