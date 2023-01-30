СКА забил 200 голов за регулярку в 6-й раз за 15 сезонов
СКА забросил 200 шайб в сезоне КХЛ.
Питерский клуб достиг этого результата в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:2 Б). Автором 200-го гола стал Дмитрий Яшкин.
Всего четыре клуба в истории КХЛ забрасывали 200 и более шайб за один регулярный чемпионат. СКА это сделал в шестой раз за 15 сезонов КХЛ.
Количество сезонов с 200+ голами за регулярный чемпионат:
1. СКА – 6;
2. «Салават Юлаев» – 3;
3. ЦСКА – 2;
4. «Локомотив» – 1.
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