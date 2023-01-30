СКА забил 200 голов за регулярку в 6-й раз за 15 сезонов

Теги Салават Юлаев ЦСКА Локомотив СКА КХЛ Хоккей

СКА забросил 200 шайб в сезоне КХЛ.

Питерский клуб достиг этого результата в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:2 Б). Автором 200-го гола стал Дмитрий Яшкин.

Всего четыре клуба в истории КХЛ забрасывали 200 и более шайб за один регулярный чемпионат. СКА это сделал в шестой раз за 15 сезонов КХЛ.

Количество сезонов с 200+ голами за регулярный чемпионат:

1. СКА – 6;

2. «Салават Юлаев» – 3;

3. ЦСКА – 2;

4. «Локомотив» – 1.

1 комментарий

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KSA1985
Может с нами поделится абсолютный чемпион с 5 тью перстнями, чемпион клуба 800+ просмотров , как удалось слепить коллектив из бездарной молодёжи, сбитых лётчиков и безработных приезжих с другого континента? В это сложно поверить, но у него получилось
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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