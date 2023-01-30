СКА забил 200 голов за регулярку в 6-й раз за 15 сезонов

СКА забросил 200 шайб в сезоне .

Питерский клуб достиг этого результата в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:2 Б). Автором 200-го гола стал Дмитрий Яшкин.

Всего четыре клуба в истории КХЛ забрасывали 200 и более шайб за один регулярный чемпионат. СКА это сделал в шестой раз за 15 сезонов КХЛ.

Количество сезонов с 200+ голами за регулярный чемпионат:

1. СКА – 6;

2. « » – 3;

3. – 2;

4. « » – 1.