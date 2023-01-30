«Торпедо» победило СКА в Петербурге впервые с 2015 года

«Торпедо» обыграло СКА в Санкт-Петербурге впервые с 2015 года

Команда тренера одержала победу со счетом 2:1 в серии буллитов в матче Фонбет чемпионата .

Нижегородцы выиграли на выезде у впервые с 2015 года. 29 августа 2015 года « » победило со счетом 3:1.

После этого СКА выиграл восемь домашних матчей подряд у нижегородцев.