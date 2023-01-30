«Торпедо» победило СКА в Петербурге впервые с 2015 года
«Торпедо» обыграло СКА в Санкт-Петербурге впервые с 2015 года
Команда тренера Игоря Ларионова одержала победу со счетом 2:1 в серии буллитов в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нижегородцы выиграли на выезде у СКА впервые с 2015 года. 29 августа 2015 года «Торпедо» победило со счетом 3:1.
После этого СКА выиграл восемь домашних матчей подряд у нижегородцев.
Банде Ларионова - огромнейший респект! С нетерпением ждём триумфаторов дома! Бело-синий - самый сильный!!!
Сейчас на выезде без тройки лидеров выиграли, ещё и с камбеком … 🤔 💸