«Торпедо» победило СКА в Петербурге впервые с 2015 года

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

«Торпедо» обыграло СКА в Санкт-Петербурге впервые с 2015 года

Команда тренера Игоря Ларионова одержала победу со счетом 2:1 в серии буллитов в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нижегородцы выиграли на выезде у СКА впервые с 2015 года. 29 августа 2015 года «Торпедо» победило со счетом 3:1.

После этого СКА выиграл восемь домашних матчей подряд у нижегородцев.

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5 комментариев

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Огюст
Ларионов умно поступил -дал отдохнуть ведущим игрокам команды понимая, что матч будет сложным и дал шанс сыграть в нём другим проявив себя и они проявили победив -все молодцы !
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Михаил Солдатенков
Какой матч! Интрига до самого последнего броска! И в таком важном матче Ларионов пошёл на такой, казалось бы, опрометчивый шаг, оставив вне заявки лидеров "Торпедо" - Кручинина, Гончарука и Коваленко. И что самое интересное - это решение полностью оправдало себя, тем самым эта победа нижегородцев становится ещё более выдающейся!
Банде Ларионова - огромнейший респект! С нетерпением ждём триумфаторов дома! Бело-синий - самый сильный!!!
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Mechel**
Прекрасно расписали игру для буков) браво
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Матроскин52
Игра была хороша в исполнении и СКА и Торпедо! Видно нам больше надо было, а может армейцы расслабились не видя в составе лидеров… В любом случае Торпедо красавцы!!! И огромное спасибо Профессору!!!
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Doronya
Не так давно дома без шансов ска влетели,
Сейчас на выезде без тройки лидеров выиграли, ещё и с камбеком … 🤔 💸
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