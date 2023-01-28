Вице-президент «Металлурга» об игроках в аренде: «Развиваются ребята, будем их использовать. Особенно Гребенкина»
Вице-президент «Металлурга» высказался о будущем игроков, находящихся сейчас в аренде.
– Как оцените прогресс игроков в аренде – Никиты Гребенкина в «Амуре» и Валерия Орехова в «Адмирале»?
– Отлично, ребята развиваются. В следующем году мы будем использовать ребят. Особенно Гребенкина, который прошел школу КХЛ, игравший хорошее, рабочее время с сильными хоккеистами. Мы видим его развитие, есть понимание, где он будет играть и что будет делать.
То же самое по Орехову. Было чуть физически тяжело, но в аренде поиграл, проявил способности. Мы еще раз убедились, что выбор был правильный. Ребята будут еще играть в составе.
– Гребенкин будет выступать в центре нападения? Напоминает ли он вам Малкина?
– Ну, для центра – не думаю. Ему нужно будет усилить работу на вбрасываниях, но такой вектор в его игре есть. Посмотрим, он разносторонний игрок, который может сыграть с краю и в центре. Есть у него возможность развиваться как центральный нападающий, – сказал Сергей Ласьков.
13 игр осталось.. надо все улучшать