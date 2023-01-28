Вице-президент «Металлурга» об игроках в аренде: «Развиваются ребята, будем их использовать. Особенно Гребенкина»

Теги Металлург Мг Амур КХЛ Адмирал Матч ТВ Валерий Орехов Сергей Ласьков Никита Гребенкин Хоккей

Вице-президент «Металлурга» высказался о будущем игроков, находящихся сейчас в аренде. 

– Как оцените прогресс игроков в аренде – Никиты Гребенкина в «Амуре» и Валерия Орехова в «Адмирале»?

– Отлично, ребята развиваются. В следующем году мы будем использовать ребят. Особенно Гребенкина, который прошел школу КХЛ, игравший хорошее, рабочее время с сильными хоккеистами. Мы видим его развитие, есть понимание, где он будет играть и что будет делать.

То же самое по Орехову. Было чуть физически тяжело, но в аренде поиграл, проявил способности. Мы еще раз убедились, что выбор был правильный. Ребята будут еще играть в составе.

– Гребенкин будет выступать в центре нападения? Напоминает ли он вам Малкина?

– Ну, для центра – не думаю. Ему нужно будет усилить работу на вбрасываниях, но такой вектор в его игре есть. Посмотрим, он разносторонний игрок, который может сыграть с краю и в центре. Есть у него возможность развиваться как центральный нападающий, – сказал Сергей Ласьков. 

6 комментариев

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Magnit102
Ха!Увидели как Никита в Амуре показывает себя,поняли,что в очередной раз Обделались с подбором,решили использовать 🤗.Бездари,что на мостике,что в руководстве......
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+1
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Darkhan Darkhan
Гребенкин звезда желаю пойти по пути Капризова,уникальных игроков сразу видно
+4
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+4
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Фёдор Кузнецов
Ответ J-12
Как и Юрова который играет по 5 минут?
Юров первую половину сезона играл 10-12 минут ну и лимит со следующего сезона такой что напрашивается уход Карри
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Nanip
Его ждёт судьба любого молодого игрока у Воробьёва, это играть 1-3 минуты и потом слушать как физически не готов, зато тусовать звенья меняя их бревнами типо Никонцева и Чибисова это да, это круто
+3
-1
+2
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крок 58
Тут уже край… надо все что есть использовать ..
13 игр осталось.. надо все улучшать
0
0
0
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J-12
Как и Юрова который играет по 5 минут?
+7
-1
+6
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