«СМП Банк» за рекламу с участием Павла Буре оштрафовали на 105 тысяч рублей

Теги Сборная России по хоккею происшествия телевидение Павел Буре маркетинг Хоккей

«СМП Банк» был оштрафован за телевизионную рекламу с участием Павла Буре

Арбитражный суд Орловской области подтвердил законность и обоснованность решения Орловского управления Федеральной антимонопольной службы. 

Сумма штрафа составила 105 тысяч рублей.

В прошлом году в рамках мониторинга рекламы финансовых услуг выявлен факт распространения в эфире одного из местных телеканалов  рекламы «СМП Банка» с участием бывшего игрока сборной России и клубов НХЛ Павла Буре. 

Претензии антимонопольной службы к этой рекламе были связаны с информацией по процентной ставке по вкладу.

«Иные условия, необходимые потребителю для принятия осознанного решения по оформлению вклада в банке, транслировались в течение такого времени, которое не позволяло бы адекватно прочесть и уяснить указанные условия», – говорится в сообщении УФАС.

В конечном итоге, это «создало условия для введения потребителей в заблуждение».

Банк не согласился с решением УФАС и обжаловал его в суде, но неудачно. 

3 комментария

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Vadoniy
Я уж думал, там изображение Буре использовали без прав или ещё что-то такое, а оказывается, слишком мелко и быстро была подана важная информация. Я ТВ много лет не смотрю, но когда смотрел, такой практикой грешила половина реклам.
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Bdv68
Очень хоккейная новость ☝️😎
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shadow82
А почта банк когда штрафанут? Или совкомбанк?)
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