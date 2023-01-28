«СМП Банк» за рекламу с участием Павла Буре оштрафовали на 105 тысяч рублей

«СМП Банк» был оштрафован за телевизионную рекламу с участием Павла Буре.

Арбитражный суд Орловской области подтвердил законность и обоснованность решения Орловского управления Федеральной антимонопольной службы.

Сумма штрафа составила 105 тысяч рублей.

В прошлом году в рамках мониторинга рекламы финансовых услуг выявлен факт распространения в эфире одного из местных телеканалов рекламы «СМП Банка» с участием бывшего игрока сборной России и клубов НХЛ Павла Буре.

Претензии антимонопольной службы к этой рекламе были связаны с информацией по процентной ставке по вкладу.

«Иные условия, необходимые потребителю для принятия осознанного решения по оформлению вклада в банке, транслировались в течение такого времени, которое не позволяло бы адекватно прочесть и уяснить указанные условия», – говорится в сообщении УФАС.

В конечном итоге, это «создало условия для введения потребителей в заблуждение».

Банк не согласился с решением УФАС и обжаловал его в суде, но неудачно.