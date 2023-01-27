Владимир Крикунов: «Поддерживаю идею, чтобы худшие команды вылетали из КХЛ. В СССР это было»
Владимир Крикунов поддержал идею ввести систему вылета из КХЛ.
«Ввести систему вылета в КХЛ? Раньше в СССР же это было! Две последние команды играли с двумя первыми командами Первой лиги и разыгрывали места.
Я сам так выходил с Минском, играли до мая месяца. Не надо делать сразу вылет из лиги, а делать вот такой переходной турнир. Пусть команды Высшей лиги, которые хотят в КХЛ, доказывают. Так будет справедливо.
Вариантов много, что можно придумать. Я поддерживаю идею, чтобы худшие команды вылетали из КХЛ. Это было бы интересно! Мотивация у команд была бы сильной не попадать в эту зону», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Есть вопросы по инфраструктуре, по финансированию, по полу зарплат, которые команды ВХЛ тупо не тянут и поэтому не хотят в КХЛ.
Вопрос по фармам. Давайте рассмотрим на примере Амура. Амур вылетает. И борется с Соколом в переходном турнире за право остаться? Интересно, кто же победит - основной клуб или его фарм?..
На Западе отвалились Сочи и Кунь-лунь, но на Востоке между 8 и 11 командой 2 очка, а на Западе между 7 и 9 1 очко.
Если вам это неинтересно, то чем вам борьба за вылет будет интересней?
А то все платят и вроде как никому нельзя вылетать .
Носители скреп знают, что лучшее в прошлом, туда и идем.
НИКОГДА и НИЧЕГО хорошего не произойдет пока у рефлексирующих дедов на всех уровнях есть право голоса и право принятия решений