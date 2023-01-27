Владимир Крикунов: «Поддерживаю идею, чтобы худшие команды вылетали из КХЛ. В СССР это было»

поддержал идею ввести систему вылета из .

«Ввести систему вылета в КХЛ? Раньше в СССР же это было! Две последние команды играли с двумя первыми командами Первой лиги и разыгрывали места.

Я сам так выходил с Минском, играли до мая месяца. Не надо делать сразу вылет из лиги, а делать вот такой переходной турнир. Пусть команды Высшей лиги, которые хотят в КХЛ, доказывают. Так будет справедливо.

Вариантов много, что можно придумать. Я поддерживаю идею, чтобы худшие команды вылетали из КХЛ. Это было бы интересно! Мотивация у команд была бы сильной не попадать в эту зону», – сказал бывший главный тренер сборной России.