Владимир Крикунов: «Поддерживаю идею, чтобы худшие команды вылетали из КХЛ. В СССР это было»

Теги Владимир Крикунов КХЛ ВХЛ чемпионат СССР Хоккей

Владимир Крикунов поддержал идею ввести систему вылета из КХЛ.

«Ввести систему вылета в КХЛ? Раньше в СССР же это было! Две последние команды играли с двумя первыми командами Первой лиги и разыгрывали места.

Я сам так выходил с Минском, играли до мая месяца. Не надо делать сразу вылет из лиги, а делать вот такой переходной турнир. Пусть команды Высшей лиги, которые хотят в КХЛ, доказывают. Так будет справедливо. 

Вариантов много, что можно придумать. Я поддерживаю идею, чтобы худшие команды вылетали из КХЛ. Это было бы интересно! Мотивация у команд была бы сильной не попадать в эту зону», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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60 комментариев

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Василич, походу, со старостью разум теряет, увы. Этот бред не выдерживает критики. Какие лидеры ВХЛ хотят в КХЛ? Югра и Металлург? Так у них вопросы не к спортивной составляющей.

Есть вопросы по инфраструктуре, по финансированию, по полу зарплат, которые команды ВХЛ тупо не тянут и поэтому не хотят в КХЛ.

Вопрос по фармам. Давайте рассмотрим на примере Амура. Амур вылетает. И борется с Соколом в переходном турнире за право остаться? Интересно, кто же победит - основной клуб или его фарм?..
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Ответ Stanc_P
Я вот поддержу, борьба за вылет тоже интересное зрелище, обновление команд для интереса болельщиков и посещаемости это благо, минус это несоответствие инфраструктуры и бюджета требованиям лиги тех команд, что по спортивному принципу выйдут наверх
Прямо сейчас внизу таблиц обеих конференций идёт плотнейшая борьба за плей-офф.

На Западе отвалились Сочи и Кунь-лунь, но на Востоке между 8 и 11 командой 2 очка, а на Западе между 7 и 9 1 очко.

Если вам это неинтересно, то чем вам борьба за вылет будет интересней?
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Ответ Сергей Кот
ну вот обмен между вышкой и кхл был бы вполне норм. при этом команда вышедшая из вышки-получала бы доп. финансирование до уровня кхл, а команда вылетевшая сохраняла бы финансирование на один сезон, и если не выходила назад в кхл-то оно бы урезалось до уровня вышки.
А кто финансировать-то будет команды? Вы хоть на шаг дальше в своих фантазиях бы ходили.
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catcher69
обмен это хорошо...только вот для начала кхл надо сократить до 14-16 команд а в идеале до 12-14 и пердив создать нормальный без фармов фармы пусть в первестве водокачек по своим областям играют...ну и не тупо переход а вот турнир как дед предлагает кто не захочет в кхл по финансам там или ещё чему может сразу в первенство водокачек...
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Хесус НаваС
Ответ Сергей Кот
однако в футболе во всем мире это вполне работает, да и в хоккее в суперлиге это было. не стоит сосредотачиваться на СССР, непонятно зачем он его приплел, сама суть-то вполне имеет право на жизнь.
Где это в Рпл работает? Я помню Анжи 3 года не вылетал, потому что никто из Фнл переходить не хотел. И зачем футбол, дешевый вид спорта перетягивать на хоккей, гле куча особенностей
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крок 58
Ответ забанинныйСевер12
Всё кто считает что это бред, сами несут бред, не пойму что плохого в этой идеи, в том ,что она из СССР, да у нас лига не коммерческая она из из СССР и есть, всё в ней из СССР и управляют ей люди из ФХР они тоже из СССР, может стоит как то это совместить, нет? каждый год у нас есть команды которые безнадёжно проседают, что плохого если их будут менять пару команд из ВХЛ??? Таже Югра сегодня прошла бы Сочи в плей-офф серии переходного турнира, что вызывало бы небывалый интерес, это может привлечь как спонсоров так и интерес к хоккею в регионах, сегодня дизель в ВХЛ идёт на третьем месте и кто знает, попади команда хоть на сезон в КХЛ это может вызвать всплеск по круче чем чемпионат мира по футболу, который к слову вообще нашему футболу нихрена не принес, кроме затрат и пустующих разваливающихся арен. Надо возвращать, по одной простой причине, пол зарплат никто не исполняет один хрен, и посещаемость сегодня у некоторых команд КХЛ местами уступает отдельным встречам в ВХЛ, можно применит вполне и сделать субсидию для поддержки,вышли в КХЛ получить пятьсот лямов, тратьте правильно играйте, развивайтесь( к примеру).
север! Тебя зачем забанили то?! Точно-не встречался давно.. ты держись там Север..)
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ Харламов Никита
Величие СТРАНЫ не в том, кто и из за чего ЕЁ бояться, а в УРОВНЕ и КОМФОРТЕ ЖИЗНИ ее жителей. Северную Корею тоже некоторые бояться ;)
В союзе довольно комфортно жили
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xfwd8bd8m4
Ответ Сидни Кросби 2
А что СССР великая страна была,которую все уважали и боялись.
А, что он может знать про СССР. Судя по его нику он 91 года рождения, я 82 года рождения , вся моя семья - папа , мама, дедушка работали на заводе , бабуля была на пенсии , в месяц они зарабатывали в районе 800-1000 рублей , шикарные деньги для того времени. У завода была своя база на море, дед в 79 году летал в Мексику и Перу, каждый год ездил в Прибалтику , Ленинград. В 86 году получили 3-х комнатную квартиру, поехали в Москву закупили полностью мебель, я ходил в ведомственный садик, сейчас таких частных нет)!
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Сибирский литовец
Давно пора ввести спортивный принцип .
А то все платят и вроде как никому нельзя вылетать .
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Сибирский литовец
Ответ Vasyamarch91
Как вы достали со своим СССР все.
А по существу есть что ?
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Сибирский литовец
Ответ Vasyamarch91
Как вы достали со своим СССР все.
А по существу есть что сказать ?
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grek087
Ответ Johny85
Даже отвечать не хочу... Просто нет желания
Ну нет так нет) не нужно было сообщать об этом🤡
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Johny85
Ответ grek087
В чем прогресс? В платном образовании и медицине? В процветающей бедности и различного рода зависимостях? В откровенной тупости и малообразованности? В лгбтшной повестке может быть? В этом прогресс явно на лицо повсеместно) Россия наряду ещё с 5-7 странами мира у которых есть шанс на какое-то будущее. Нужно только перемочь сейчас, и от тебя требуются тоже некоторые усилия. Ну а после победы к великому будущему! Ну и взять от СССР лучшее, что было конечно тоже не помешает.
Даже отвечать не хочу... Просто нет желания
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grek087
Ответ Johny85
Прогресс??? Нет - это не про нас. Дайте нам СССР
В чем прогресс? В платном образовании и медицине? В процветающей бедности и различного рода зависимостях? В откровенной тупости и малообразованности? В лгбтшной повестке может быть? В этом прогресс явно на лицо повсеместно) Россия наряду ещё с 5-7 странами мира у которых есть шанс на какое-то будущее. Нужно только перемочь сейчас, и от тебя требуются тоже некоторые усилия. Ну а после победы к великому будущему! Ну и взять от СССР лучшее, что было конечно тоже не помешает.
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grek087
Ответ Vasyamarch91
Как вы достали со своим СССР все.
Чем тебя достал СССР? Великая страна была.
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Заборостроитель
Небесная Хоккейная Лига на средства социалистической собственности.
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Lemax
Правильно. Только страны первого мира развиваются и идут вперед.
Носители скреп знают, что лучшее в прошлом, туда и идем.
НИКОГДА и НИЧЕГО хорошего не произойдет пока у рефлексирующих дедов на всех уровнях есть право голоса и право принятия решений
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Сергей Кот
Ответ забанинныйСевер12
Очень даже имеет, лига у нас не коммерческая как этого всем не хотелось и пол зарплат тоже не работае, могут появляться новые Северстали и Адмиралы, пусть на сезон, но интересно будет и будет толчок для регионов да субсидию могли бы ФХР выделить для таких команд лямов 500 почему нет, главное следить как их потратят и будет развитие....
ну я ниже и предложил вариант развития, как раз касаемо денег
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забанинныйСевер12
Ответ Сергей Кот
однако в футболе во всем мире это вполне работает, да и в хоккее в суперлиге это было. не стоит сосредотачиваться на СССР, непонятно зачем он его приплел, сама суть-то вполне имеет право на жизнь.
Очень даже имеет, лига у нас не коммерческая как этого всем не хотелось и пол зарплат тоже не работае, могут появляться новые Северстали и Адмиралы, пусть на сезон, но интересно будет и будет толчок для регионов да субсидию могли бы ФХР выделить для таких команд лямов 500 почему нет, главное следить как их потратят и будет развитие....
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$-AGROHIM-$
Ответ Сидни Кросби 2
А что СССР великая страна была,которую все уважали и боялись.
а толку?
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i-volk
Ответ забанинныйСевер12
Всё кто считает что это бред, сами несут бред, не пойму что плохого в этой идеи, в том ,что она из СССР, да у нас лига не коммерческая она из из СССР и есть, всё в ней из СССР и управляют ей люди из ФХР они тоже из СССР, может стоит как то это совместить, нет? каждый год у нас есть команды которые безнадёжно проседают, что плохого если их будут менять пару команд из ВХЛ??? Таже Югра сегодня прошла бы Сочи в плей-офф серии переходного турнира, что вызывало бы небывалый интерес, это может привлечь как спонсоров так и интерес к хоккею в регионах, сегодня дизель в ВХЛ идёт на третьем месте и кто знает, попади команда хоть на сезон в КХЛ это может вызвать всплеск по круче чем чемпионат мира по футболу, который к слову вообще нашему футболу нихрена не принес, кроме затрат и пустующих разваливающихся арен. Надо возвращать, по одной простой причине, пол зарплат никто не исполняет один хрен, и посещаемость сегодня у некоторых команд КХЛ местами уступает отдельным встречам в ВХЛ, можно применит вполне и сделать субсидию для поддержки,вышли в КХЛ получить пятьсот лямов, тратьте правильно играйте, развивайтесь( к примеру).
Тогда придется перестроить структуру ВХЛ, иначе у вылетевшей команды будет возможность играть с собственным фарсом, что не спортивно. Придется фармы разогнать или замаскировать. В целом, разные системы успешно практикуются, к чему весь сыр-бор? Можно любую систему выстроить нормально - если не бросаться из крайности в крайность каждый год.
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забанинныйСевер12
Всё кто считает что это бред, сами несут бред, не пойму что плохого в этой идеи, в том ,что она из СССР, да у нас лига не коммерческая она из из СССР и есть, всё в ней из СССР и управляют ей люди из ФХР они тоже из СССР, может стоит как то это совместить, нет? каждый год у нас есть команды которые безнадёжно проседают, что плохого если их будут менять пару команд из ВХЛ??? Таже Югра сегодня прошла бы Сочи в плей-офф серии переходного турнира, что вызывало бы небывалый интерес, это может привлечь как спонсоров так и интерес к хоккею в регионах, сегодня дизель в ВХЛ идёт на третьем месте и кто знает, попади команда хоть на сезон в КХЛ это может вызвать всплеск по круче чем чемпионат мира по футболу, который к слову вообще нашему футболу нихрена не принес, кроме затрат и пустующих разваливающихся арен. Надо возвращать, по одной простой причине, пол зарплат никто не исполняет один хрен, и посещаемость сегодня у некоторых команд КХЛ местами уступает отдельным встречам в ВХЛ, можно применит вполне и сделать субсидию для поддержки,вышли в КХЛ получить пятьсот лямов, тратьте правильно играйте, развивайтесь( к примеру).
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Rer
Ответ Сидни Кросби 2
Чего сказал. правду.
Какую правду ?где связь твоего комментария и то что написано в статье ?
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FUJIFILM
Ответ Сидни Кросби 2
А что сейчас уровень комфорта выше в таких странах как Прибалтика,Молдавии и других бывших республиках,исполняют волю запада,это также касается и ЕС,которые потеряли независимость.
Ну вы были/жили в Прибалтике или просто Господи Молдавии,что можете такое говорить?
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Сидни Кросби 2
Ответ Rer
Ты сам то понял что сказал ?какая связь ?
Чего сказал. правду.
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