Крикунов о Ларионове: «Хоккеисты «Торпедо» смотрят ему в рот и стараются выполнить все, что он говорит, на 110%. Поэтому они так играют»
Владимир Крикунов прокомментировал игру «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.
– Может ли «Торпедо» и Игорь Ларионов сделать какую-то революцию в нашем хоккее?
– Революцию-то нет. Понимаете, эта команда так же играла и до него. Но с приходом Игоря хоккеисты смотрят ему в рот и стараются выполнить все, что он говорит, на 110%. Потому что он непререкаемый авторитет.
Любое слово, которое он сказал, они воспринимают и стараются сделать так, как надо. Поэтому они так и играют, – сказал заслуженный тренер России.
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