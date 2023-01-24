Крикунов о Ларионове: «Хоккеисты «Торпедо» смотрят ему в рот и стараются выполнить все, что он говорит, на 110%. Поэтому они так играют»

прокомментировал игру « » под руководством .

– Может ли «Торпедо» и Игорь Ларионов сделать какую-то революцию в нашем хоккее?

– Революцию-то нет. Понимаете, эта команда так же играла и до него. Но с приходом Игоря хоккеисты смотрят ему в рот и стараются выполнить все, что он говорит, на 110%. Потому что он непререкаемый авторитет.

Любое слово, которое он сказал, они воспринимают и стараются сделать так, как надо. Поэтому они так и играют, – сказал заслуженный тренер России.

Пресс-конференция Ларионова после матча с ЦСКА длилась больше 50 минут