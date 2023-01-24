Крикунов о Ларионове: «Хоккеисты «Торпедо» смотрят ему в рот и стараются выполнить все, что он говорит, на 110%. Поэтому они так играют»

Теги Торпедо Владимир Крикунов Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Владимир Крикунов прокомментировал игру «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.

– Может ли «Торпедо» и Игорь Ларионов сделать какую-то революцию в нашем хоккее?

– Революцию-то нет. Понимаете, эта команда так же играла и до него. Но с приходом Игоря хоккеисты смотрят ему в рот и стараются выполнить все, что он говорит, на 110%. Потому что он непререкаемый авторитет.

Любое слово, которое он сказал, они воспринимают и стараются сделать так, как надо. Поэтому они так и играют, – сказал заслуженный тренер России.

Пресс-конференция Ларионова после матча с ЦСКА длилась больше 50 минут

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6 комментариев

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заводчанин
До Ларионова этой Команды и не было.
80% новых неизвестных никому до этого сезона людей
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vvl
Крикунов заговаривается. У Торпедо хоккей другой, от слова совсем. Игра, спектакль, все это эмоции, драйв. В отличии от перетягивании каната Билялетдинова, Никитина, Фёдорова и многих других тренеров уничтожающих игру.
+2
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Ми Ша
Ларионов лучший специалист, хоккей «Торпедо» очень зрелищный
+4
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забанинныйСевер12
Когда это Торпедо так играло и до него? Что он несёт, вообще никогда в такой хоккей Торпедо не играло, не при Немировски и уж тем более не при скудре, принципиально новый хоккей для этой команды ставит Ларионов, на счёт авторитета он прав, по этому и работает то что он ребятам пытается привить.
+2
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Joe Biden
Сдается мне, что тренеру, который заставляет игроков тягать баллоны, очень сложно осознать, что тренерские методики очень сильно изменились за последние 30 лет. И одним "непререкаемым авторитетом" ничего не изменить. Назаров тоже тренер "авторитетный". Попробуй не выполнить его требования.
+3
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+3
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Виталий Желтоусов
С приходом Ларионова в Торпедо команда явно прибавила. Ждём яркую игру от них в плей-офф!!!
+4
0
+4
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