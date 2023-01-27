Шмалц с 3+1 против «Сент-Луиса», Ватрано с хет-триком против «Колорадо» и Веймелка с шатаутом – звезды дня в НХЛ
Ник Шмалц, Фрэнк Ватрано и Карел Веймелка – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Аризоны» Ник Шмалц с 4 (3+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (5:0). Хет-трик стал для него первым в лиге.
Вторая звезда – форвард «Анахайма» Фрэнк Ватрано с хет-триком в ворота «Колорадо» (5:3). Он стал для него третьим в лиге.
Третья звезда – вратарь «Аризоны» Карел Веймелка с шатаутом в матче против «Сент-Луиса» (5:0) при 33 отраженных бросках.
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