Шмалц с 3+1 против «Сент-Луиса», Ватрано с хет-триком против «Колорадо» и Веймелка с шатаутом – звезды дня в НХЛ

, Фрэнк Ватрано и Карел Веймелка – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард «Аризоны» Ник Шмалц с 4 (3+1) очками в матче с « » (5:0). Хет-трик стал для него первым в лиге.

Вторая звезда – форвард « » с хет-триком в ворота «Колорадо» (5:3). Он стал для него третьим в лиге.

Третья звезда – вратарь «Аризоны» с шатаутом в матче против «Сент-Луиса» (5:0) при 33 отраженных бросках.