Шмалц с 3+1 против «Сент-Луиса», Ватрано с хет-триком против «Колорадо» и Веймелка с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Сент-Луис Анахайм Аризона Ник Шмалц Фрэнк Ватрано Карел Веймелка Хоккей

Ник Шмалц, Фрэнк Ватрано и Карел Веймелка – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Аризоны» Ник Шмалц с 4 (3+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (5:0). Хет-трик стал для него первым в лиге. 

Вторая звезда – форвард «Анахайма» Фрэнк Ватрано с хет-триком в ворота «Колорадо» (5:3). Он стал для него третьим в лиге. 

Третья звезда – вратарь «Аризоны» Карел Веймелка с шатаутом в матче против «Сент-Луиса» (5:0) при 33 отраженных бросках. 

6 комментариев

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Александр Балабанов
Ответ Дмитрий Нехорошков
Не припомню, чтобы 2 звезды дня из одной команды были
Бывает, но чаще если игр мало.
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Дмитрий Нехорошков
Не припомню, чтобы 2 звезды дня из одной команды были
0
0
0
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Иван Павлов
Сент-Луис просто ужасен. Оборона в этом сезоне бьёт все мыслимые и немыслимые рекорды по привозам.
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Сергей Носков
Ответ See what
Сегодня аутсайдеры разбушевались
Ага, два хет-трика.
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See what
Сегодня аутсайдеры разбушевались
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Космический Котик
Да, Шмальц нашмалял) Правда третий гол, конечно, странный.
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