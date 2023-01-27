Проворов против «Миннесоты»: 4-е очко в 3 играх и 4 блока за 25:12. Он провел 500-й матч в НХЛ

Теги Филадельфия Миннесота НХЛ Иван Проворов Хоккей

Иван Проворов отметился результативной передачей в матче с «Миннесотой».

Защитник «Филадельфии» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (2:3). 

На его счету стало 19 (3+16) очков в 50 играх сезона. В последних 3 матчах – 4 (1+3) очка. 

Сегодня россиянин (25:12 – лучшее время в команде, 3:27 – в меньшинстве) заблокировал 4 броска соперника. 

Добавим, что этот матч стал для Ивана 500-м в НХЛ (все – в составе «Флайерс», 209 очков, 62+147). Он дебютировал в лиге в 2016 году. 

16 комментариев

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Crenk
Ответ fil_spb
Я бы про Зуба не забывал. Человек в безнадёжной Оттаве в плюсе по пп умудрялся оставаться. Кроме того, он ещё и праворукий, что немаловажно. А про на подходе добавил бы Пыленкова. Очень мне он нравился в СКА и обмена в Севу я вот совсем не понял.
И Зуб , и Илья Любушкин играют довольно достойно

А какую отличную игру сегодня сыграл Дм Куликов против Колорадо
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fil_spb
Ответ Crenk
Ещё Есть Гавриков На подходе Никишин
Я бы про Зуба не забывал. Человек в безнадёжной Оттаве в плюсе по пп умудрялся оставаться. Кроме того, он ещё и праворукий, что немаловажно.
А про на подходе добавил бы Пыленкова. Очень мне он нравился в СКА и обмена в Севу я вот совсем не понял.
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Crenk
Ответ Альфа Консалтинг
Трое на всю страну
Ещё Есть Гавриков
На подходе Никишин
+1
0
+1
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KirGre
Ответ Crenk
Почти не пропускает игры
В этом сезоне, да. А вообще пропускал конечно
0
0
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Альфа Консалтинг
Ответ Оскар Муравьев
Сергачев орлов проворов наши топовые защитники
Трое на всю страну
0
-2
-2
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Crenk
Ответ TimGI86
Здоровья вагон - столько играть и не пропускать матчи
Они с Сергачевым могут замахнуться на рекорд Овецкина по играм среди россиян
Но пока об этом рано говорить
+1
-1
0
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Crenk
Ответ Оскар Муравьев
Пропустил три игры и то из за положительного теста на ковид
Досадно было
Из за херни прервалась такая серия
+2
0
+2
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Crenk
Ответ Оскар Муравьев
Сергачев орлов проворов наши топовые защитники
Скажем так они в топе второго эшелона
С такой защитной линий вполне можно достойно играть на серьезных ОИ
+3
-1
+2
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Оскар Муравьев
Сергачев орлов проворов наши топовые защитники
+5
0
+5
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Оскар Муравьев
Ответ Crenk
Почти не пропускает игры
Пропустил три игры и то из за положительного теста на ковид
0
0
0
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TimGI86
Ответ Crenk
Почти не пропускает игры
Здоровья вагон - столько играть и не пропускать матчи
0
0
0
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Zomourning33
В последних матчах регулярно очки набирает, что не может не радовать.
+1
0
+1
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Crenk
Ответ Deathspell Omega
Джерси запомоенное не стал одевать - только лучше играть стал.
Нужно ему уходить с Филли, которая находится в стагнации
+6
0
+6
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Crenk
Ответ белая простыня олимпиады
У Вани кстати тоже юбилей сегодня. 500 матчей в НХЛ (все за Филу)
Почти не пропускает игры
+11
0
+11
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белая простыня олимпиады
У Вани кстати тоже юбилей сегодня. 500 матчей в НХЛ (все за Филу)
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deathspell Omega
Джерси запомоенное не стал одевать - только лучше играть стал.
+41
-4
+37
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