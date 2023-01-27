Проворов против «Миннесоты»: 4-е очко в 3 играх и 4 блока за 25:12. Он провел 500-й матч в НХЛ

отметился результативной передачей в матче с «Миннесотой».

Защитник «Филадельфии» отличился в матче регулярного чемпионата с «Уайлд» (2:3).

На его счету стало 19 (3+16) очков в 50 играх сезона. В последних 3 матчах – 4 (1+3) очка.

Сегодня россиянин (25:12 – лучшее время в команде, 3:27 – в меньшинстве) заблокировал 4 броска соперника.

Добавим, что этот матч стал для Ивана 500-м в НХЛ (все – в составе «Флайерс», 209 очков, 62+147). Он дебютировал в лиге в 2016 году.