Проворов против «Миннесоты»: 4-е очко в 3 играх и 4 блока за 25:12. Он провел 500-й матч в НХЛ
Иван Проворов отметился результативной передачей в матче с «Миннесотой».
Защитник «Филадельфии» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (2:3).
На его счету стало 19 (3+16) очков в 50 играх сезона. В последних 3 матчах – 4 (1+3) очка.
Сегодня россиянин (25:12 – лучшее время в команде, 3:27 – в меньшинстве) заблокировал 4 броска соперника.
Добавим, что этот матч стал для Ивана 500-м в НХЛ (все – в составе «Флайерс», 209 очков, 62+147). Он дебютировал в лиге в 2016 году.
А какую отличную игру сегодня сыграл Дм Куликов против Колорадо
А про на подходе добавил бы Пыленкова. Очень мне он нравился в СКА и обмена в Севу я вот совсем не понял.
На подходе Никишин
Но пока об этом рано говорить
Из за херни прервалась такая серия
С такой защитной линий вполне можно достойно играть на серьезных ОИ